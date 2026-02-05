Crean un podcast para recordar el nacimiento de la Asociación de la Prensa de Málaga en 1905

Las claves nuevo Generado con IA La Asociación de la Prensa de Málaga ha lanzado el podcast 'Prensa, papel y pluma' para conmemorar su 120 aniversario. El podcast, estructurado en dos capítulos, recrea la jornada fundacional del 25 de julio de 1905 y homenajea a las mujeres periodistas y al Baile de la Prensa. El proyecto, conducido por Laura López y Celia Bermejo, combina ficción sonora y documentación histórica sobre los orígenes de la asociación. Participan más de treinta profesionales de la comunicación, entre ellos el alcalde Francisco de la Torre y el periodista Guillermo Jiménez Smerdou.

La Asociación de la Prensa de Málaga ha presentado en el Ateneo el podcast ‘Prensa, papel y pluma’, que cierra los actos de su 120 aniversario y en el que colaboran más de treinta profesionales de la comunicación malagueña de forma desinteresada.​

La producción, estructurada en dos capítulos, recrea la jornada del 25 de julio de 1905, con un recorrido por la ciudad, la asamblea fundacional de la APM y un homenaje a las mujeres periodistas y al tradicional Baile de la Prensa.​

El proyecto, conducido por Laura López y Celia Bermejo, combina ficción sonora y documentación histórica para acercar al público los orígenes de la asociación y las razones que llevaron a los periodistas malagueños a organizarse en defensa del periodismo.​

Entre las voces participantes figuran el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el periodista recientemente fallecido Guillermo Jiménez Smerdou, además de un amplio elenco que da vida a personajes clave de la prensa y la sociedad malagueña de principios del siglo XX.​

El podcast se ha realizado a partir de diversas fuentes documentales y ya está disponible en las principales plataformas digitales y en los canales oficiales de la APM, reforzando su apuesta por nuevos formatos para divulgar la memoria periodística malagueña.