Guía de planes para el fin de semana en Málaga: teatro, espectáculos y mercadillos

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. Tras las vacaciones de Navidad, vuelven a estar muy presentes los planes para toda la familia, con mercadillos, espectáculos y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 9,10 y 11 de enero.

-Festival de Teatro de Málaga. Levanta el telón de su 43ª edición hasta el 1 de febrero y contará con una programación diversa que incluye más de una treintena de espectáculos y cinco estrenos absolutos, repartidos entre los escenarios del Teatro Cervantes y el Teatro Echegaray.

-Godspell, en el Teatro del Soho Caixabank. Musical dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, el musical estará en cartel por última vez este fin de semana en Málaga. Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz.

-La nao Santa María llega a Málaga. El histórico navío de Cristóbal Colón llegará por primera vez a la ciudad después de completar su gira europea y quedará atracado en el Muelle 1 (IGY Málaga Marina) entre los días 9 y 25 de enero.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

-Imagine, el camino hacia los sueños. La propuesta de circo y teatro, producida por Sohrlin y concebida por Antonio Banderas junto a Domingo Merlín, mantiene su programación semanal con representaciones de jueves a sábado a las 19.30 horas, precedidas de un pre-show a partir de las 18.00, y sesiones los domingos a las 13.00 horas, con animación previa desde las 12.00 horas.

-Otaku: La mejor música de anime y videojuegos. Se celebrará en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga el domingo 11 a las 20.30 horas, con un recorrido sonoro por títulos emblemáticos como Dragon Ball, One Piece, Naruto, Sailor Moon o Sakura, en una propuesta pensada para públicos de todas las edades.