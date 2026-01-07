Las fechas clave del calendario laboral 2026 en Andalucía: todos los festivos y puentes

En 2026, el calendario laboral andaluz combina 8 festivos nacionales, 4 autonómicos y 2 locales por municipio, sumando 14 días no laborables retribuidos. En Málaga capital, esos 14 festivos se concretan en 9 estatales, 3 andaluces y 2 locales propios fijados por el Ayuntamiento.​

El calendario laboral lo fijan el Estado (festivos nacionales), la Junta de Andalucía (festivos autonómicos) y cada ayuntamiento (festivos locales). Andalucía dispone de 14 días inhábiles al año con carácter retribuido y no recuperable: 8 comunes a toda España, 4 regulados por la comunidad y 2 de carácter local.​

Entre los días autonómicos destaca el Día de Andalucía, el 28 de febrero, que en 2026 cae en sábado y es festivo en todo el territorio andaluz. Además, la Junta adapta algunos festivos nacionales que caen en domingo trasladándolos a lunes para completar el cupo anual de fiestas.​

Festivos en Andalucía en 2026

Tomando como referencia el decreto andaluz y los calendarios laborales publicados, los festivos de ámbito estatal y autonómico más relevantes en 2026 son:​

1 de enero (jueves): Año Nuevo, festivo nacional.​

6 de enero (martes): Epifanía del Señor (Reyes), festivo nacional.​

2 de abril (jueves): Jueves Santo, festivo en toda Andalucía.​

3 de abril (viernes): Viernes Santo, festivo nacional.​

1 de mayo (viernes): Fiesta del Trabajo.​

15 de agosto (sábado): Asunción de la Virgen.​

12 de octubre (lunes): Fiesta Nacional de España.​

1 de noviembre (domingo, con traslado a lunes en Andalucía): Todos los Santos.​

6 de diciembre (domingo, con traslado a lunes): Día de la Constitución Española.​

8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción.​

25 de diciembre (viernes): Natividad del Señor.​

La combinación exacta de qué días se trasladan a lunes y cuáles se fijan como autonómicos se detalla en el Decreto 101/2025 de la Junta de Andalucía, que recoge el calendario de fiestas laborales de 2026.​

El calendario de Málaga capital se construye sumando festivos estatales, andaluces y dos días locales propios del municipio. En total, el trabajador en Málaga disfrutará de 14 días festivos, como marca la normativa andaluza.​

En 2026, la Semana Santa ofrece un puente de cuatro días en Málaga al ser festivos Jueves y Viernes Santo, que se unen al fin de semana. Además, el hecho de que Navidad (25 de diciembre) caiga en viernes proporciona un fin de semana largo de tres días.​

Los festivos locales se aprueban mediante resolución de la Dirección General de Trabajo y se publican en el BOJA dentro de la relación de fiestas locales andaluzas para 2026. Cada municipio tiene derecho a dos días, decididos por el ayuntamiento y válidos solo dentro de su término municipal.​

En Málaga capital, la lista completa de festivos (nacionales, autonómicos y locales) suma 14 días no laborables, que incluyen, además de los días comunes, dos jornadas ligadas a tradiciones propias, como la Feria o celebraciones patronales.​

Puentes

Con la distribución de 2026, en Málaga destacan varios puentes. Los festivos de Semana Santa (2 y 3 de abril) ofrecen otra ocasión clara para planificar vacaciones cortas o escapadas.​

También resultan estratégicos los lunes festivos derivados de Todos los Santos y el Día de la Constitución, que este año caen en domingo y el festivo pasa al lunes. Facilitan fines de semana largos a finales de año.