Las fechas clave del calendario laboral 2026 en Andalucía: todos los festivos y puentes
En 2026, el calendario laboral andaluz combina 8 festivos nacionales, 4 autonómicos y 2 locales por municipio, sumando 14 días no laborables retribuidos.
En 2026, el calendario laboral andaluz combina 8 festivos nacionales, 4 autonómicos y 2 locales por municipio, sumando 14 días no laborables retribuidos. En Málaga capital, esos 14 festivos se concretan en 9 estatales, 3 andaluces y 2 locales propios fijados por el Ayuntamiento.
El calendario laboral lo fijan el Estado (festivos nacionales), la Junta de Andalucía (festivos autonómicos) y cada ayuntamiento (festivos locales). Andalucía dispone de 14 días inhábiles al año con carácter retribuido y no recuperable: 8 comunes a toda España, 4 regulados por la comunidad y 2 de carácter local.
Entre los días autonómicos destaca el Día de Andalucía, el 28 de febrero, que en 2026 cae en sábado y es festivo en todo el territorio andaluz. Además, la Junta adapta algunos festivos nacionales que caen en domingo trasladándolos a lunes para completar el cupo anual de fiestas.
Festivos en Andalucía en 2026
Tomando como referencia el decreto andaluz y los calendarios laborales publicados, los festivos de ámbito estatal y autonómico más relevantes en 2026 son:
6 de enero (martes): Epifanía del Señor (Reyes), festivo nacional.
2 de abril (jueves): Jueves Santo, festivo en toda Andalucía.
1 de noviembre (domingo, con traslado a lunes en Andalucía): Todos los Santos.
6 de diciembre (domingo, con traslado a lunes): Día de la Constitución Española.
La combinación exacta de qué días se trasladan a lunes y cuáles se fijan como autonómicos se detalla en el Decreto 101/2025 de la Junta de Andalucía, que recoge el calendario de fiestas laborales de 2026.
El calendario de Málaga capital se construye sumando festivos estatales, andaluces y dos días locales propios del municipio. En total, el trabajador en Málaga disfrutará de 14 días festivos, como marca la normativa andaluza.
En 2026, la Semana Santa ofrece un puente de cuatro días en Málaga al ser festivos Jueves y Viernes Santo, que se unen al fin de semana. Además, el hecho de que Navidad (25 de diciembre) caiga en viernes proporciona un fin de semana largo de tres días.
Los festivos locales se aprueban mediante resolución de la Dirección General de Trabajo y se publican en el BOJA dentro de la relación de fiestas locales andaluzas para 2026. Cada municipio tiene derecho a dos días, decididos por el ayuntamiento y válidos solo dentro de su término municipal.
En Málaga capital, la lista completa de festivos (nacionales, autonómicos y locales) suma 14 días no laborables, que incluyen, además de los días comunes, dos jornadas ligadas a tradiciones propias, como la Feria o celebraciones patronales.
Puentes
Con la distribución de 2026, en Málaga destacan varios puentes. Los festivos de Semana Santa (2 y 3 de abril) ofrecen otra ocasión clara para planificar vacaciones cortas o escapadas.
También resultan estratégicos los lunes festivos derivados de Todos los Santos y el Día de la Constitución, que este año caen en domingo y el festivo pasa al lunes. Facilitan fines de semana largos a finales de año.