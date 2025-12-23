Crear una figurita del belén con tu cara con IA, la idea viral de una agencia de Málaga: "Lo han hecho familias enteras"

La inteligencia artificial no es solo para estudios sesudos y aumentar la productividad empresarial. También permite generar cosas divertidas y Navidad es un buen momento para ello.

El grupo RK People, del que forma parte la agencia creativa malagueña El Cuartel, ha creado un programa con inteligencia artificial, llamado Se armó el Belén, a través del cual se generan figuras de un belén con la cara de la persona que se quiera.

El proceso es sencillo. Se entra en esta página, se pone un nombre, un correo electrónico y se sube la fotografía de la persona que se quiere poner. Automáticamente se genera la figura y se puede guardar o mandar por redes sociales.

Desde la empresa se apunta que se creó esta plataforma como algo divertido a compartir con clientes y amigos, pero ha sido tal el éxito que se ha hecho viral.

De hecho, recuerdan que solo se puede hacer una figura por correo electrónico porque ha habido personas que lo han hecho con toda la familia. Un curioso belén para imprimir en la Nochebuena que se celebra este miércoles. Será divertido ver la cara del famoso cuñado en su papel de pastorcito o cualquier otro personaje.

"La acción se lanzó desde las redes sociales de las agencias, donde se presentaron las figuritas de todo el equipo, animando a la comunidad a sumarse a la iniciativa. En apenas tres días, se han generado más de 2.200 figuras, convirtiendo la tradición navideña en una experiencia participativa, creativa y tecnológica", indican desde la firma.