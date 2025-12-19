Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas y mercadillos navideños

Málaga comienza un nuevo fin de semana, con la Nochebuena a la vuelta de la esquina. Mercadillos, alumbrados, fiestas gastronómicas en los pueblos o fiestas navideñas en las barriadas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 19, 20 y 21 de diciembre.

-Parque de Navidad en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Cuenta con la casa de Papá Noel, un Árbol Mágico y una pista de hielo exterior considerada la más amplia de Andalucía. Con horario de lunes a viernes a partir de las 17:00 horas y fines de semana y festivos desde las 12:00 horas.

-Fiesta Mayor de Verdiales. Alcanzará su 64.ª edición el domingo 28 de diciembre en el parque Andrés Jiménez Díaz, en el distrito Puerto de la Torre, a partir de las 12:00 horas. Contará con la participación de 28 pandas de verdiales que representarán los estilos Comares, Montes y Almogía, y estará presentada por José Luis Ramos ‘Pepelu’.

-Poderío Market en Málaga. Se celebrará los días 21, 22 y 23 de diciembre en el Hotel Molina Lario, en pleno centro histórico, junto a la Catedral y cerca del puerto. Reunirá a más de 25 marcas de moda, complementos, artesanía y decoración, con entrada gratuita, y abrirá de 11:30 a 21:00 horas.

-Alumbrado navideño en Málaga. El espectáculo de luz y sonido de calle Larios se mantendrá hasta el 4 de enero. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero el encendido permanecerá activo, aunque sin música. Los pases diarios son a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas.

-Videomapping de Navidad en la Catedral de Málaga. Cuenta con la proyección arquitectónica El pescador de sueños, un homenaje a los cenacheros con una duración de entre ocho y nueve minutos. Se podrá ver todos los días a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas hasta el 4 de enero de 2026 (excepto el 24 y 31 de diciembre).

-Fiesta en Zona Este Málaga. El Parque de Playa Virginia volverá a contar con el ‘Súper Poblado de Papá Noel’, de 11:00 a 15:00 y de 16:00 a 19:00 horas. Habrá castillos hinchables para diferentes edades, talleres navideños, teatro de guiñol navideño, una pista de hielo, un tren navideño, un reno mecánico y otras sorpresas, además de la presencia de Papá Noel y sus elfos.

-Parque navideño en Teatinos. Hasta el 6 de enero, ubicado en la explanada de la calle Decano Agustín Moreno, que incluye actuaciones musicales, talleres, teatro, atracciones infantiles y puestos de comida.

-XXV Gala Cuentacuentos. La tradicional gala se celebrará en el Teatro Cervantes a las 11:00 horas. La entrada cuesta seis euros y lo recaudado se destinará a la compra de juguetes para familias en situación de vulnerabilidad. Bajo el título ‘25 años sembrando sonrisas’, contará con diversas actuaciones para todos los públicos.

-Programación cultural en Málaga durante la Navidad. La música, el teatro, las exposiciones y talleres dirigidos a toda la familia componen la programación cultural de Navidad. Los distintos espacios de la ciudad acogen actividades especiales para todos los públicos durante estas fechas. Aquí encontrarás todas las actividades.

-Belén Municipal en el Patio de Banderas del Ayuntamiento. Abierto hasta el 6 de enero. Se trata de un Belén clásico que recrea escenas de la Natividad de Jesús con más de 400 figuras y detalles referentes a Málaga, sobre una superficie de 150 metros cuadrados. Se puede visitar todos los días en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

-Belén de la Diputación de Málaga. La sede en calle Pacífico inaugura la Navidad con su Belén, compuesto por 1.900 figuras de barro y más de 20.000 miniaturas. Visitas de 10:00 a 21:00 h; 24 y 31 de diciembre, de 10:00 a 14:00 h; cerrado 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

-Mercadillo navideño de Muelle Uno. Se organiza en casetas de madera con puestos de moda, artesanía, decoración navideña, juguetes, regalos y productos gourmet, y también incluye gastronomía y opciones de ocio en un entorno con ambiente festivo. El mercado está abierto al público todos los días de 10:00 a 22:00 horas.

-Espectáculo de Navidad en el Jardín Botánico‑Histórico La Concepción de Málaga. Cuenta con un recorrido nocturno de luz, sonido y fantasía inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Puede visitarse hasta el 6 de enero de 2026, con pases desde las 18:30 hasta las 22:30 horas.

-Godspell, en el Teatro del Soho Caixabank. Musical dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, el musical estará en cartel durante 10 semanas en Málaga. Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-XI Feria del Queso Popi Sabor a Málaga en Estepona. Se celebrará en el Paseíllo de la calle Real del 19 al 21 de diciembre, organizada por el Ayuntamiento y José María Téllez ‘Popi’, con la colaboración de la Diputación de Málaga a través de ‘Sabor a Málaga’. Abrirá de 12:00 a 22:00 horas y tiene como objetivo poner en valor los quesos y derivados lácteos, un 80% procedentes de la provincia. El evento fue aplazado previamente por previsión de lluvias.

-Concurso de Aguardiente en Jubrique. El municipio celebrará su XI edición el 27 de diciembre, con el apoyo de la Diputación de Málaga y declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial. La jornada comenzará a las 11:00 horas con un mercado gastro-artesanal. A partir de las 13:30 horas, la charanga ‘Fu-Remol’ animará el ambiente con una ruta por el pueblo.

-Fiesta de las Migas de Torrox. Se celebra el domingo, con actividades desde las 11:00 horas en la Plaza de la Constitución y el tradicional reparto gratuito de migas, ensalada arriera y vino del terreno en el Llano de la Almazara. La jornada contará con actuaciones de coros, música en directo y ambiente festivo durante todo el día.

-Mercado Navideño de Mijas. Cuenta con casetas de artesanía, gastronomía y puestos solidarios, ofreciendo productos locales, decoración navideña y regalos típicos. Se celebrará del 28 de noviembre al 5 de enero, de 11:00 a 19:00 horas, en la Plaza de la Constitución de Mijas Pueblo.

-Navidad en Marbella. Belenes, zambombas, mercadillos, pasacalles y las esperadas cabalgatas de los Reyes Magos inundarán de ilusión durante más de un mes las calles de todo el municipio.

-Mercadillo Navideño en Cuevas de San Marcos. Se celebrará el sábado 20 de diciembre en la plaza Federico García Lorca, con una quincena de expositores abiertos desde las 10:00 horas. Los visitantes podrán adquirir alimentos como aceite de oliva y dulces típicos, así como ropa, cosmética, complementos y productos de artesanía.

-Tardeo Navideño en San Pedro Alcántara. La segunda edición se celebrará el sábado 20 de diciembre en el recinto ferial de la Caridad, con entrada gratuita. La cita musical, organizada por la delegación de Juventud, contará con el espectáculo ‘La Flamenca’ y comenzará a las 18:00 horas.

-Zambombá Navideña en Puerto de la Torre. Se celebrará en la caseta municipal del Recinto Ferial Puerto de la Torre, desde las 13:00 hasta las 23:00 horas.

-Zambomba Flamenca ‘El Morta’ en Sta. Rosalía – Maqueda. Se celebrará el 20 de diciembre en el parque del Día, de 19:30 a 20:30 horas.

-Zambomba Navideña en San Pedro Alcántara. Tendrá lugar el 19 de diciembre en la plaza Juan Macías, a partir de las 17:30 horas, organizada por la Asociación Juvenil Enclave Joven con el respaldo del Ayuntamiento.