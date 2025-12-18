La empresa Famadesa reparte 1.000 juguetes esta Navidad para la infancia más vulnerable de Málaga

Las claves nuevo Generado con IA Famadesa ha repartido 1.000 juguetes esta Navidad a niños y niñas vulnerables de Málaga, en colaboración con entidades como INPAVI, Cáritas, Cruz Roja y Fundación Ronald McDonald’s. La campaña “Por una Navidad especial” se consolida como parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa de Famadesa, centrado en el bienestar infantil y la cohesión social. El vídeo navideño de este año narra la entrega de juguetes desde la perspectiva de Pedro, hijo de un conductor de la empresa, destacando la implicación y compromiso del equipo de Famadesa. Más de un centenar de cartas de hijos de trabajadores fueron entregadas a Papá Noel en Laponia, junto a un lote de productos Famadesa, como muestra del espíritu solidario de la empresa.

La Navidad vuelve a ser tiempo de compromiso y solidaridad. La empresa cárnica malagueña Famadesa ha entregado este año un millar de juguetes destinados a niños y niñas en situación de vulnerabilidad de la provincia, en colaboración con entidades sociales como INPAVI, Cáritas, Cruz Roja o la Fundación Ronald McDonald’s, entre otras.

La iniciativa forma parte de la campaña navideña “Por una Navidad especial”, que la compañía impulsa desde 2020 y que se ha consolidado como uno de los pilares de su programa de Responsabilidad Social Corporativa, con el bienestar infantil y la cohesión social como ejes principales.

Este año, el mensaje solidario se ha contado desde una perspectiva muy especial: la de Pedro, hijo de uno de los conductores de la empresa. A través de su mirada infantil, el vídeo navideño muestra cómo su padre y sus compañeros se convierten en protagonistas de una misión cargada de emoción: llevar esperanza y alegría, en forma de juguetes, a quienes más lo necesitan.

“El vídeo de Navidad de este año refleja con ternura y autenticidad lo que somos como empresa y como familia”, ha señalado Federico Beltrán, presidente de Famadesa. “Detrás de cada reparto, de cada caja, hay un corazón que late al ritmo de compromiso, esfuerzo y verdad. Y eso es lo que hace grande a Famadesa: su gente”.

La historia solidaria no se queda ahí. Más de un centenar de cartas escritas por hijos e hijas de trabajadores de la empresa han viajado hasta Laponia, gracias a una colaboración con ElSignoAdventure, para ser entregadas en mano a Papá Noel, en su casa de Finlandia. Mensajes llenos de inocencia, ilusión y deseos que emocionaron al mismísimo Santa Claus, quien recibió además un regalo muy especial: un lote de productos Famadesa enviado como símbolo de cariño desde el barrio malagueño de Campanillas.

El vídeo navideño rinde homenaje, además, a todas las personas que hacen posible que la compañía llegue cada día a miles de hogares en todo el mundo y que acciones solidarias como esta puedan hacerse realidad.

La donación de juguetes ha ido creciendo con el paso de los años, adaptándose también a la realidad social de cada momento. Así ocurrió en 2024, cuando Famadesa realizó una donación especial para los menores afectados por la dana en Valencia.

En esta edición, la coordinación con las ONG colaboradoras —entre ellas Cruz Roja, Club Leones La Ilusión, INPAVI, Cáritas, Fundación Andrés Olivares, Fundación Ronald McDonald’s o la acción social Te Invito a Cenar— ha vuelto a ser clave para garantizar que la ayuda llegue de forma eficaz a quienes más lo necesitan.