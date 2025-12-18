Abre un nuevo mercadillo de moda en pleno centro de Málaga: más de 25 marcas y entrada gratis

Málaga suma un nuevo plan navideño en pleno centro histórico. Los días 21, 22 y 23 de diciembre, el Hotel Molina Lario acoge una nueva edición de Poderío Market, un mercadillo de diseño que regresa a la ciudad tras el éxito de su primera convocatoria.

El evento reunirá a más de 25 marcas de moda, complementos, artesanía y decoración, con entrada gratuita.

Este mercadillo se desarrollará durante tres días en uno de los enclaves más emblemáticos de la capital, junto a la Catedral y a escasos metros del puerto. Abrirá sus puertas en horario de 11:30 a 21:00 horas.

Poderío Market se ha consolidado como uno de los mercadillos emergentes más destacados de Andalucía. Se trata de un formato efímero que apuesta por el diseño independiente y por dar visibilidad a pequeñas marcas y artesanos procedentes de distintos puntos de la península, con especial protagonismo de la moda, los complementos exclusivos y los productos hechos a mano.

El proyecto nació de la mano de la agencia B Eventos y la iniciativa de Cayetano Baños, con el objetivo de crear un espacio donde el talento creativo y el comercio local puedan conectar directamente con el público en entornos singulares.

Tras su paso por ciudades como Sevilla, Córdoba, Rota, Benicàssim o Sanlúcar de Barrameda, y tras ocupar espacios emblemáticos como el Casino de la Exposición de Sevilla o el Centro Comercial Torre Sevilla, Poderío Market continúa su recorrido como mercado itinerante y vuelve a apostar por Málaga como una de sus paradas destacadas.

En esta edición, los visitantes podrán encontrar una cuidada selección de marcas centradas en moda, decoración, artesanía y complementos, en un ambiente pensado para disfrutar del centro de la ciudad y apoyar al diseño independiente durante las fechas previas a la Navidad.