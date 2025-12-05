Guía de planes para el puente de diciembre en Málaga: mercadillos navideños y fiestas gastronómicas

Málaga comienza el puente de la Constitución. La provincia se llena de eventos y actividades durante cuatro días, como fiestas gastronómicas o mercadillos, además de las esperadas luces navideñas y actividades para los más pequeños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre.

-Gran Feria Sabor a Málaga. Cuenta con más de 2.000 productos artesanales de 120 productores llegados de 45 municipios de la provincia. Se celebrará del jueves 4 al martes 9 de diciembre, de 11:00 a 21:00 horas, en el Paseo del Parque de Málaga.

-Alumbrado navideño en Málaga. El espectáculo de luz y sonido de calle Larios se mantendrá hasta el 4 de enero. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero el encendido permanecerá activo, aunque sin música. Los pases diarios son a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas.

-Videomapping de Navidad en la Catedral de Málaga. Cuenta con la proyección arquitectónica El pescador de sueños, un homenaje a los cenacheros con una duración de entre ocho y nueve minutos. Se podrá ver todos los días a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas hasta el 4 de enero de 2026 (excepto el 24 y 31 de diciembre).

-Parque de Navidad en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Cuenta con la casa de Papá Noel, un Árbol Mágico y una pista de hielo exterior considerada la más amplia de Andalucía. Se celebrará desde este viernes, con horario de lunes a viernes a partir de las 17:00 horas y fines de semana y festivos desde las 12:00 horas.

-Belén de la Diputación de Málaga. La sede en calle Pacífico inaugura la Navidad con su Belén, compuesto por 1.900 figuras de barro y más de 20.000 miniaturas. Visitas de 10:00 a 21:00 h; 24 y 31 de diciembre, de 10:00 a 14:00 h; cerrado 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

-Espectáculo de Navidad en el Jardín Botánico‑Histórico La Concepción de Málaga. Cuenta con un recorrido nocturno de luz, sonido y fantasía inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Puede visitarse hasta el 6 de enero de 2026, con pases desde las 18:30 hasta las 22:30 horas.

-Pop Up Málaga de Moda. Cuenta con la exhibición de talento y creatividad locales en pleno Centro de Málaga. Se celebrará del viernes 5 al lunes 8 de diciembre, de 11:00 a 22:00 horas, en la Plaza de la Marina, con entrada gratuita.

-Godspell, en el Teatro del Soho Caixabank. Musical dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, el musical estará en cartel durante 10 semanas en Málaga. Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Exposición ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse en la Alianza Francesa de Málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga presenta esta muestra del fotógrafo Christophe Brachet, que revela el detrás de cámaras de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre de 2025.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-Fiesta de la Zanahoria Morá de Cuevas Bajas. Cuenta con mercado artesanal y agroalimentario, actividades infantiles, musicales y gastronómicas, incluyendo degustaciones gratuitas de migas con zanahoria morá, resoli y un showcooking del restaurante Arxiduna. Se celebrará el domingo durante toda la jornada.

-Réplica de la Nao Santa María en Fuengirola. Cuenta con una recreación histórica de la embarcación que protagonizó el descubrimiento de América. Se podrá visitar en el puerto de Fuengirola hasta el 8 de diciembre, de 10:00 a 18:30 horas.

-Fiesta de la Matanza de Faraján. Cuenta con actividades relacionadas con la tradición del cerdo ibérico, gastronomía local y muestra de la industria del municipio. Se celebrará el domingo 7 de diciembre en Faraján.

-Feria de Artesanía y Gastronomía de Benalauría. Cuenta con un amplio programa de actividades para todos los públicos y productos artesanales y gastronómicos de la Serranía de Ronda. Se celebrará los días 6, 7 y 8 de diciembre en el municipio de Benalauría.

-Mercado Navideño de Mijas. Cuenta con casetas de artesanía, gastronomía y puestos solidarios, ofreciendo productos locales, decoración navideña y regalos típicos. Se celebrará del 28 de noviembre al 5 de enero, de 11:00 a 19:00 horas, en la Plaza de la Constitución de Mijas Pueblo.

-Feria Outlet de Estepona. Cuenta con miles de artículos de primeras marcas con descuentos de hasta el 80%. Se celebrará los días 5, 6 y 7 de diciembre, de 10:00 a 22:00 horas, en el Palacio de Exposiciones y Congresos.