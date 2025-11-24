Cómpeta se queda sin las luces de Navidad de Ferrero Rocher: "Estamos muy orgullosos de vuestra implicación"

Las claves nuevo Generado con IA Cómpeta, el único municipio andaluz en concurso, no ha sido seleccionado para la fase final del certamen navideño de Ferrero Rocher. Los cinco pueblos que continúan en la competición por la iluminación navideña son Cudillero (Asturias), A Guarda (Galicia), Tejeda (Canarias), Fuente del Maestre (Extremadura) y Bullas (Murcia). La alcaldesa de Cómpeta ha agradecido la implicación de la ciudadanía y el apoyo de municipios vecinos durante la campaña. El pueblo ganador de la iluminación navideña de Ferrero Rocher se anunciará el 15 de diciembre tras varias rondas de votaciones eliminatorias.

Andalucía se queda sin representación en el concurso navideño de Ferrero Rocher: Cómpeta no estará finalmente entre los cinco municipios seleccionados para conseguir un pueblo decorado de luces de Navidad, según ha anunciado la marca este 24 de noviembre.

Los cinco pueblos que han logrado pasar a la siguiente fase de esta edición son Cudillero (Asturias), A Guarda (Galicia), Tejeda (Canarias), Fuente del Maestre (Extremadura) y Bullas (Murcia). Todos ellos continúan ahora la carrera por acoger el gran encendido de Ferrero Rocher.

"La iniciativa busca llevar la magia de la Navidad a más rincones que nunca, poniendo en valor el patrimonio, las tradiciones y el talento local de cada región", han asegurado desde Ferrero Rocher.

Cómpeta era el único municipio andaluz que competía en este certamen, en el que 17 pueblos aspiraban a conseguir las luces de Navidad de Ferrero Rocher.

La alcaldesa de Cómpeta, Rosa Luz Fernández, ha querido enviar un mensaje de reconocimiento a la población tras conocerse los resultados. “Estamos muy orgullosos de vuestra implicación y ganas. Habéis demostrado que, cuando Cómpeta se une, es capaz de todo. El simple hecho de que hayan puesto la vista en nosotros ya es un reconocimiento”, ha señalado.

Fernández ha destacado también el apoyo recibido desde los municipios vecinos, cuyos ayuntamientos se sumaron a la difusión de la candidatura, además de numerosas páginas locales, proyectos culturales y entidades sociales que amplificaron el mensaje y animaron a participar.

Asimismo, la alcaldesa ha trasladado su enhorabuena a los cinco pueblos que continúan en la competición y ha agradecido a toda la ciudadanía el esfuerzo y la ilusión puesta en esta campaña.

A partir de ese momento, comenzará un proceso de eliminación: tanto en la fase 2 como en la fase 3, se abrirán nuevas votaciones y el pueblo que reciba menos apoyo será eliminado en cada una de ellas.

De esta manera, a la fase 4, la gran final, llegarán únicamente los dos pueblos restantes. El nombre del pueblo ganador se anunciará el 15 de diciembre, que recibirá la "emblemática iluminación navideña" de Ferrero Rocher.