La patronal hostelera malagueña Mahos otorga el título de asociado de honor al Unicaja Baloncesto

Un momento del acto con directivos de Mahos y del Unicaja.

Las claves nuevo Generado con IA La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ha otorgado el título de asociado de honor al club Unicaja Baloncesto por su contribución a la promoción de la imagen de la ciudad y la transmisión de valores compartidos. La entrega del reconocimiento se celebró en la fábrica de cervezas San Miguel con la presencia de autoridades municipales, representantes deportivos y directivos de Mahos y Unicaja Baloncesto. El presidente de Mahos destacó el papel del Unicaja como embajador de Málaga y la coincidencia de valores como el esfuerzo, la dedicación y el compromiso social entre ambas entidades. El presidente de Unicaja Baloncesto agradeció la distinción, resaltando la importancia de compartir valores y el vínculo entre el deporte, la hostelería y la sociedad malagueña.

La Asociación de Hosteleros de Málaga (Mahos) ha concedido la distinción de asociado de honor al club Unicaja Baloncesto como muestra de agradecimiento a su papel en la promoción de la imagen de la ciudad y la transmisión de valores compartidos por la hostelería y el deporte.​

El acto de entrega tuvo lugar en la fábrica de cervezas San Miguel y contó con la asistencia de autoridades municipales, representantes deportivos y directivos tanto de Mahos como del club.

El presidente de Mahos, Javier Frutos, señaló durante la ceremonia que “el Unicaja es uno de los principales embajadores de la marca Málaga transmitiendo con orgullo el nombre y lo que caracteriza a nuestra tierra dentro y fuera de nuestras fronteras. Nos une una forma de entender el esfuerzo, la dedicación, el trabajo en equipo y nuestro compromiso con la sociedad malagueña”.​

Javier Frutos y Antonio Jesús López Nieto.

Por su parte, el presidente del Unicaja Baloncesto, Antonio Jesús López Nieto, agradeció el galardón. “Es un orgullo recibir este reconocimiento por parte de un gremio tan importante en el tejido social e industrial de nuestra ciudad. Trabajo, dedicación, importancia del equipo frente al individualismo, llevar a Málaga por bandera… son valores que tenemos siempre presentes y sabemos que son señas de identidad que compartimos con Mahos”, indicó. ​

Este homenaje se suma a la distinción otorgada al club en la anterior edición de los premios, reconociendo su trayectoria, contribución al sentimiento de pertenencia y el fortalecimiento del vínculo entre hostelería, deporte y sociedad en Málaga.