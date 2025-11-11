¿Estás abierto a enamorarte?: tu billete del Metro de Málaga puede llevarte al amor de tu vida este 11 de noviembre

Las claves nuevo Generado con IA El Metro de Málaga celebra el 11 de noviembre, Día del Soltero, con una campaña para que los usuarios solteros puedan encontrar pareja durante sus trayectos. La iniciativa consiste en que los solteros coloquen su billete del metro en la parte trasera del móvil, identificándose así como disponibles para conocer gente. La campaña busca fomentar la interacción cara a cara entre pasajeros, reivindicando las conexiones personales en tiempos de predominio de las redes sociales.

Este martes, 11 de noviembre, día en el que muchas culturas, y sobre todo el marketing, celebran la soltería, el Metro de Málaga se ha sumado a la fiesta del soltero con una acción simpática e inesperada. Si estás soltero y eres usuario del Metro de Málaga, estás de suerte: puedes encontrar hoy el amor.

El amor, a veces, se cruza en el camino… o en el vagón de al lado. Bajo esa idea juguetona, el Metro de Málaga ha querido celebrar este 11 de noviembre, Día del Soltero, con una campaña de la que esperan que surjan miles de historias de amor con el Metro de Málaga como escenario protagonista.

La idea es sencilla pero original: la usuaria o el usuario que se encuentre soltero o soltera se coloca su billete del metro en la parte trasera del móvil. Con este gesto se identificarán como single en la búsqueda del amor. Cuando suba al convoy, el billete funcionará doblemente: como título válido de viaje a casa o al trabajo, pero también al maravilloso mundo del amor.

Si por el contrario ya tienes pareja, la propuesta es pasárselo a un amigo o amiga soltera para que disfrute de la iniciativa.

El 11 de noviembre, conocido internacionalmente como el Día del Soltero, una fecha nacida en China y convertida en fenómeno comercial global, especialmente en portales de venta web, que llenan sus páginas de descuentos, se ha instalado también como jornada de celebración de la independencia y el amor propio. El mensaje que lanzan desde las marcas normalmente es que a falta de amor, bien vienen unas compras, porque si no te quieres tú, ¿quién te va a querer mejor?

El Metro de Málaga ha querido sacar partido al simbolismo de los cuatro unos (11/11) con una campaña fresca y cercana que combina humor con amor. En una época en la que es más habitual buscar el amor desde una pantalla que cara a cara, el suburbano malagueño reivindica lo analógico: un sencillo billete puede ser la mejor excusa para romper el hielo y entablar conversación, justo eso que cada vez hacemos menos cuando subimos al vagón con la mirada fija en el móvil.