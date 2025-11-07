Ya es oficial: Action abrirá sus puertas en el Parque Comercial Málaga Nostrum este mes de noviembre

Málaga ya está preparada para recibir la apertura de la tienda de una nueva multinacional en la capital. La llegada de Action está a la vuelta de la esquina y ya se conoce que la fecha de apertura está prevista para este mes de noviembre.

Así, la empresa holandesa tiene previsto establecer su primera sede en la capital en el Parque Empresarial Málaga Nostrum. El nuevo establecimiento estará ubicado en el número 14 de la calle Orense, dentro del propio centro comercial, según ha informado la multinacional de los Países Bajos a través de su página web oficial.

La firma, fundada en 1993, tiene previsto abrir su nueva tienda el próximo 20 de noviembre. Por el momento, no se ha confirmado cuál será su horario de apertura diario.

Cabe señalar que Action nació en 1993 como una pequeña tienda en Países Bajos. Actualmente tiene más de 3.000 tiendas en 13 países diferentes, donde trabajan más de 65.000 personas de más de 130 nacionalidades.

En el caso de España, a día de hoy, tienen alrededor de 70 tiendas, ninguna de ellas en Málaga, por lo que este sería su primer establecimiento en la provincia.

Action es una cadena de tiendas de descuento de productos no alimentarios con un rápido crecimiento en Europa. Dos tercios de sus más de 6.000 productos de su gama cuestan menos de 2 euros y cada semana incorporan 150 productos nuevos.

En sus tiendas hay todo lo necesario para el día a día y los productos más sorprendentes y fabulosos, desde regalos hasta toallas de mano y desde ropa interior hasta juegos de cazuelas y sartenes y artículos de manualidades.

Se toman muy en serio la "responsabilidad" de mantener sus precios bajos y permitir que la sostenibilidad esté al alcance de todos⁠. De esta forma, quieren demostrar cada día que lo bueno y lo barato pueden ir de la mano⁠.

Además, ellos mismos destacan en su página web que en muchos países europeos, sus clientes los han nombrado minoristas del año en varias categorías⁠.