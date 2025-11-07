"Con Mediterraneum queremos despertar admiración por el mar, pero también responsabilidad"

El Centro Comercial Plaza Mayor presenta Mediterraneum, una propuesta inmersiva que rinde tributo al mar Mediterráneo y busca concienciar sobre la importancia de su preservación.

Este proyecto combina arte, tecnología y compromiso ambiental para conectar al público con la riqueza natural que nos rodea.

Juan Rafael Perea es el gerente de este centro comercial y explica a EL ESPAÑOL de Málaga cómo ha sido todo el proceso.

¿Cómo nació la idea de transformar los jardines de Plaza Mayor en un océano con Mediterraneum?

Cada año renovamos los Jardines en Luz de Plaza Mayor con una propuesta artística distinta. En esta tercera edición quisimos rendir homenaje al mar Mediterráneo, un símbolo de vida y cultura compartida.

Mediterraneum convierte este espacio verde en un escenario lleno de luz y color que invita a mirar el mar desde otra perspectiva: no solo como un paisaje bello, sino como un entorno que debemos cuidar. La idea era unir entretenimiento y naturaleza para transmitir un mensaje positivo a través de una experiencia abierta a todos.

Perea en la presentación de Mediterraneum.

Esta es la tercera edición del evento. ¿Qué elementos nuevos o diferentes ofrece este año respecto a las ediciones anteriores?

Este año hemos apostado por un formato más inmersivo, con proyecciones de gran formato, iluminación envolvente y una ambientación sonora creada para el recorrido. La propuesta muestra tanto la belleza del Mediterráneo como su lado más vulnerable, interrumpido por la presencia de residuos plásticos.

Es un contraste visual que hace pensar sin perder la magia del conjunto. También hemos trabajado en una narrativa más coherente, que guía al visitante desde la calma del mar hasta una invitación final a la acción individual.

Mediterraneum busca sensibilizar sobre la protección del mar. ¿Qué mensaje principal desea transmitir al público con esta experiencia?

Queremos despertar admiración por el mar, pero también responsabilidad. El Mediterráneo forma parte esencial de nuestra identidad, y su cuidado depende de pequeños gestos que todos podemos asumir.

Este recorrido transmite un mensaje profundamente esperanzador: si actuamos de manera consciente, aún estamos a tiempo de preservar su belleza. En definitiva, buscamos que el visitante no solo observe, sino que se sienta parte de la historia que contamos mediante el entretenimiento.

¿De qué manera contribuye esta instalación a reforzar el compromiso de Plaza Mayor con la sostenibilidad y el medio ambiente?

Mediterraneum es una extensión natural de la forma en que entendemos la gestión del centro. Los Jardines en Luz son un ejemplo tangible de cómo integrar respeto ambiental y disfrute ciudadano, y esta instalación les da una nueva dimensión educativa.

A través del entretenimiento, conseguimos acercar temas medioambientales a miles de visitantes de una manera accesible y emotiva. Además, iniciativas como esta nos ayudan a visibilizar un trabajo constante: la reducción del consumo energético, el alto nivel de reciclaje, la eficiencia en la gestión del agua y la instalación de energías renovables. Cada acción cuenta, y Mediterraneum es la forma más visual de compartir ese compromiso con la gente.

Una de las instalaciones.

Los jardines sostenibles del centro han sido galardonados por su biodiversidad. ¿Qué importancia tiene para ustedes mantener ese equilibrio entre ocio, entretenimiento y naturaleza?

Son el corazón del centro comercial y una seña de identidad. Representan una manera distinta de entender los espacios comerciales, más conectados con la naturaleza y con la comunidad.

Los Jardines han sido galardonados con el Green Flag Award y la certificación CAEE por su modelo de gestión ambiental y gracias a ellos, Plaza Mayor ofrece algo más que un entorno agradable: ofrece un respiro dentro de la ciudad y un lugar donde entretenimiento, ocio y naturaleza conviven de forma armónica. Esa es la filosofía que queremos mantener y potenciar cada año.

¿Qué tipo de público esperan atraer con Mediterraneum y cómo contribuye esta iniciativa a fortalecer la relación del centro con los visitantes locales y turistas?

Está pensada para todos los públicos. Es una actividad gratuita, accesible y pensada para disfrutar en familia o con amigos. Málaga tiene una conexión especial con el Mediterráneo y este proyecto dialoga con esa identidad.

Aporta una opción cultural diferente dentro de la oferta de la ciudad, combinando entretenimiento y sensibilización. Además, contribuye a reforzar nuestra relación con quienes nos visitan habitualmente y con quienes descubren Plaza Mayor por primera vez. Sin duda alguna, nuestra filosofía se basa en ofrecer experiencias más allá de las compras.

En términos de innovación y tecnología, ¿qué aspectos destacan de la experiencia inmersiva creada para esta edición?

La tecnología ha sido clave para dar forma a la instalación, pero no es la protagonista. Lo importante es cómo se pone al servicio del relato. Las proyecciones envolventes, los efectos de iluminación sincronizados y la ambientación sonora crean una sensación de movimiento que transporta al visitante al fondo del mar.

Todo está pensado para que la experiencia sea fluida, sin artificios, y que quien la viva se sienta dentro de un ecosistema vivo. La innovación no está solo en el uso de recursos técnicos, sino en la capacidad de integrar arte digital y conciencia ambiental en un mismo lenguaje. Esa combinación es la que convierte Mediterraneum en algo memorable.

El recorrido muestra también el impacto de los residuos plásticos en el mar. ¿Cómo se equilibra el mensaje de conciencia ambiental con la dimensión artística del proyecto?

Esa fue una de las claves más delicadas del diseño. No queríamos que el mensaje ambiental resultara moralista ni restara belleza a la experiencia, sino que se integrara de forma orgánica en la narrativa. Por eso, los residuos aparecen como una ruptura visual en medio del recorrido, un momento que provoca una reacción sin romper el encanto del conjunto.

El entretenimiento tiene la capacidad de conmover sin recurrir al discurso directo, y ese equilibrio es lo que hace que Mediterraneum funcione: logra transmitir la urgencia de cuidar nuestros mares a través de la emoción, no de la advertencia. Queremos que el visitante salga impactado, pero también esperanzado, comprendiendo que el cambio empieza con gestos pequeños y cotidianos.

Más allá de Mediterraneum, ¿qué otros proyectos o estrategias está impulsando Plaza Mayor para consolidarse como un referente del entretenimiento y la sostenibilidad en Málaga?

Nuestra programación anual incluye actividades muy diversas que buscan implicar a la comunidad. Organizamos jornadas solidarias, talleres educativos, eventos deportivos y propuestas culturales e inmersivas, entre otras. La idea es ofrecer una agenda que genere valor real y haga que Plaza Mayor sea percibido como un espacio dinámico donde siempre sucede algo interesante.

Una parte de los jardines de Plaza Mayor con Mediterraneum.

Queremos ser parte de la vida cotidiana de Málaga, no solo como un lugar de compras, sino como un entorno donde convivir, disfrutar y aprender. Creemos que los centros comerciales del futuro serán aquellos que sepan conectar con su entorno social y medioambiental de manera auténtica y continuada.

Finalmente, ¿cómo valora el papel de iniciativas como esta en el futuro de los centros comerciales como espacios de encuentro más allá de las compras?

El futuro pasa por la transformación y la conexión con las personas. Los visitantes buscan lugares que les aporten algo más que una compra: quieren espacios donde inspirarse, relajarse y sentirse parte de una comunidad. En Plaza Mayor trabajamos para evolucionar en esa dirección, ofreciendo propuestas que integren entretenimiento, cultura y respeto por el entorno.

Bajo la gestión de Sonae Sierra, contamos con una visión internacional basada en la innovación y la sostenibilidad, que nos permite aplicar las mejores prácticas a nivel europeo y, al mismo tiempo, mantener una identidad local muy vinculada a Málaga. Nuestro objetivo es seguir siendo un referente de cómo un centro comercial puede unir rentabilidad, belleza y compromiso social en un mismo lugar.