Así es el 'Armario circular' de la Universidad de Málaga: un mercadillo gratuito para reciclar e intercambiar ropa

En un mundo donde la industria textil se ha convertido en una de las más contaminantes del planeta, la economía circular se postula como una alternativa sostenible al modelo de consumismo. Frente al 'usar y tirar' de la moda convencional, la ropa de segunda mano es cada vez más habitual y existen numerosos proyectos en torno a ella.

Es el caso de la Universidad de Málaga, que ha estrenado un nuevo 'mercadillo' con el que fomentar el reciclaje textil. Este proyecto es obra de la Facultad de Psicología y Logopedia, con la implicación de más de 17 estudiantes que colaboran en su organización y gestión.

El 'Armario Circular' consiste en intercambiar prendas de ropa sin coste económico. Cada persona puede traer hasta tres piezas de ropa (no se aceptan calzado ni accesorios) y, si encuentra algo que le guste, puede llevárselo.

En caso de que en ese momento no haya ninguna prenda de su interés, se le entregará un vale para utilizarlo en otra ocasión. La actividad estará disponible todos los miércoles de 11:00 a 19:00 horas.

El objetivo es ofrecer un "espacio dinámico y solidario que promueve la reutilización de materiales, la reducción del desperdicio textil y la conciencia ambiental", según han apuntado desde la UMA.

"De esta forma, el Armario Circular se convierte en una experiencia educativa en valores, uniendo la práctica sostenible con la implicación social", han añadido.

Además, "es una forma de crear comunidad, de conectar y de aprender a cuidar el entorno desde acciones cotidianas. Iniciativas como esta demuestran que pequeñas acciones colectivas pueden generar un gran impacto en la sociedad y en el planeta", han detallado.

Desde la Facultad de Psicología y Logopedia se anima a todos los estudiantes de la Universidad de Málaga a acercarse al Armario Circular, a traer esa ropa que ya no se usa, y darles así una nueva vida.

El proyecto está promovido por el Vicedecanato de Estudiantes de este centro, a través de la profesora Pilar Moreno.