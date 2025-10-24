Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas en los pueblos, mercadillos y exposiciones

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos gastronómicos, ferias, música, exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 24, 25 y 26 de octubre.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-X Movie Score Málaga (MOSMA). Este fin de semana, los teatros Echegaray y Cervantes acogen la décima edición de Movie Score Málaga (MOSMA), el festival internacional de música del audiovisual que reúne a compositores, intérpretes y amantes de las bandas sonoras en una cita única dedicada al arte de la música para el cine y la televisión.

-Exposición en el Museo de la Semana Santa de Málaga. 'Negaciones 4.0: Una muestra para los sentidos', iniciativa "accesible, inmersiva y multisensorial" organizada por la hermandad del Dulce Nombre y la Universidad de Málaga, y que ha contado con la colaboración de Fundación ONCE. Estará abierta al público hasta el 15 de noviembre en el Palacio Hospital de San Julián en Málaga.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Exposición ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse en la Alianza Francesa de Málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga presenta esta muestra del fotógrafo Christophe Brachet, que revela el detrás de cámaras de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre de 2025.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-XV Fiesta del Vino y la Castaña de Yunquera. El sábado 25 y el domingo 26 de octubre, Yunquera, en la Sierra de las Nieves, celebra la decimoquinta edición de su Fiesta del Vino y la Castaña, que contará con un variado programa de actividades culturales, culinarias y de ocio, con el vino y la castaña como protagonistas del evento.

-VII Festival del Queso y el Vino de Mijas. Los días 24, 25 y 26 de octubre, la plaza Virgen de la Peña de Mijas acogerá la séptima edición del Festival del Queso y el Vino, un evento gastronómico consolidado en el calendario municipal. Participarán veinte expositores de negocios de hostelería de Mijas y queseros de la provincia, y los asistentes podrán disfrutar de precios reducidos y actuaciones durante toda la jornada.

-Festival Manga de la Costa del Sol en Estepona. Del 24 al 26 de octubre, Estepona acoge la tercera edición del Festival Manga de la Costa del Sol, que contará con nuevas zonas temáticas y más actividades. El evento se celebrará en el Palacio de Exposiciones y Congresos y ofrecerá concursos de cosplay, torneos de videojuegos, talleres, conciertos, gastronomía japonesa, expositores y la fiesta oficial ‘OtakuDisco’. La inauguración será el viernes a las 16:00 h, con cierre a las 21:00 h, mientras que el sábado y el domingo el horario será de 10:00 a 21:00 h. Las entradas tendrán un precio de 1 euro el viernes, 3,50 euros el sábado y 2,50 euros el domingo.

-VIII Festival de Música Clásica del Centro Cultural Trapiche de Guadaiza, en San Pedro de Alcántara. Del 23 al 26 de octubre, el Centro Cultural Trapiche de Guadaiza acoge la octava edición del Festival de Música Clásica, que incluirá cuatro conciertos con distintos estilos e instrumentos, ofrecidos por jóvenes artistas andaluces.

-Fiesta del Mar de Estepona. El sábado 25 de octubre, el Puerto Deportivo de Estepona acogerá la Fiesta del Mar, un evento organizado por Marinas del Mediterráneo y el Real Club Náutico de Estepona, con el patrocinio de la Diputación de Málaga a través del proyecto Senda Azul. Durante toda la jornada, de 10:00 a 19:00 h, los asistentes podrán disfrutar de una exhibición de material de buceo, donde Buceo Estepona mostrará el equipo y la tecnología utilizados en el mundo submarino. A mediodía, de 14:00 a 16:00 h, el Restaurante del Club Náutico ofrecerá una degustación de paella marinera a precios populares, cuya recaudación se destinará a una entidad benéfica local.