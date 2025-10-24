La Carrera de la Prensa pulveriza su récord de participación en Málaga

Málaga acoge este domingo, 26 de octubre, una nueva edición de la Carrera de la Prensa, organizada por la Asociación de la Prensa de Málaga, que alcanza los 1.500 corredores antes del cierre oficial de inscripciones previsto para la medianoche de hoy.

A las 9.00 horas, desde el lateral del estadio La Rosaleda, arrancará el recorrido de siete kilómetros por el centro histórico, con meta en la avenida de Cervantes. A partir de las 10.00 tendrá lugar la entrega de medallas y reconocimientos junto al Ayuntamiento.

La cita contará con la colaboración de más de 50 entidades, empresas y medios que se unirán para defender la libertad de prensa y un periodismo de calidad.

Como cada año, se suma la Marcha Solidaria de la Prensa, de dos kilómetros, pensada para familias y participantes de todas las edades, partiendo de la plaza de la Victoria. Parte de la recaudación se destinará al Cotolengo de Málaga, dirigido por Patricio Fuentes.

Entre los apoyos destacan el exfutbolista ‘Basti’, padrino de la edición, además de jugadores del Málaga C.F., entrenadores, periodistas y deportistas locales. Se sortearán camisetas firmadas y regalos aportados por las firmas colaboradoras, con retransmisión en directo por Canal Málaga.

El verde lima será el color de la camiseta oficial diseñada por los humoristas Idígoras y Pachi. Los dorsales se entregan en la planta de Deportes de El Corte Inglés hasta el sábado por la tarde, y las inscripciones continúan abiertas en las plataformas oficiales.

Esta edición refuerza su compromiso ambiental dentro de la campaña municipal ‘Málaga, cómo te quiero!?’, promoviendo el reciclaje y el uso responsable de los espacios públicos durante toda la jornada deportiva.