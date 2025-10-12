¿Qué tiendas abren en Málaga este 12 de octubre, Fiesta Nacional de España?

El 12 de octubre, Día de la Hispanidad, se celebra en toda España la Fiesta Nacional, una cita que se instauró en 1987 para recordar el descubrimiento de América. Al ser un festivo, este día trae consigo alteraciones en los horarios habituales de apertura de supermercados y centros comerciales.

A diferencia de otros festivos en los que algunos establecimientos permanecen abiertos por autorización especial, este 12 de octubre, domingo, ningún supermercado ni centro comercial abrirá sus puertas en Málaga capital ni en la provincia. Tanto las grandes superficies permanecerán cerrados durante toda la jornada, a excepción de la zona de cines y restauración.

Centros comerciales como Rosaleda, Vialia Málaga, Larios Centro, Plaza Mayor y McArthurGlen Designer Outlet Málaga no estarán operativos. Tampoco abrirán otros espacios como Los Patios, Málaga Plaza y Málaga Nostrum, ni grandes cadenas como El Corte Inglés, Carrefour, Ikea, Leroy Merlin o Conforama.

En la provincia, tampoco abrirán La Cañada (Marbella), Miramar (Fuengirola), Rincón de la Victoria, Puerto Marina Shopping (Benalmádena), La Trocha (Coín), La Verónica (Antequera) y El Ingenio (Vélez-Málaga). Sí que se mantendrán activos los restaurantes.

Supermercados

Respecto a los supermercados, todas las grandes cadenas como Mercadona, Aldi, Lidl, Dia, Alcampo y Supeco cerrarán sus puertas por tratarse de un festivo nacional.

El lunes 13 de octubre sí abrirán todos los centros comerciales antes mencionados. Pese a que la jornada festiva se traslada al lunes en Andalucía por caer en domingo, los establecimientos están autorizados a abrir sus puertas en este día.

La normativa autonómica fija que, además de atenderse de forma prioritaria al atractivo comercial de los días para las personas consumidoras, se cumplirán otros criterios, como la apertura obligatoria de al menos un día festivo cuando se produzca la coincidencia de dos o más festivos continuados; o la apertura en los domingos y festivos correspondientes a los períodos tradicionales de rebajas o ventas promocionales.

Otros criterios establecidos por la normativa son la apertura en domingos y festivos de mayor afluencia turística.