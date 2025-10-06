Nández, joven malagueño en Irlanda con 2.200 euros de sueldo: "En España eso es imposible sin experiencia"

Nández, ‘influencer’, durante su intervención en la conversación a dos bajo el título 'Ser ‘influencer’, ¿cómo prepararse y vivir de ello?'; en la primera jornada del IV Foro de Educación, Innovación y Tecnología 'Impulsando el cambio para transformar el futuro'. Rodrigo Mínguez

"¿Qué sentido tiene ya seguir viviendo en España si no fuera porque allí tienes a tu familia y amigos?". Esa es la pregunta que se hace Nández, un creador de contenido malagueño de 25 años que actualmente reside en Irlanda después de cobrar su primer sueldo allí: 2.200 euros, el mínimo legal.

Su experiencia resume el sentir de muchos jóvenes: el desencanto con las oportunidades laborales en España y la búsqueda de un futuro más estable en el extranjero. "Acabo de cobrar mi sueldo y me he quedado pensando… ¿qué sentido tiene seguir viviendo en España?", confiesa en un vídeo que rápidamente se volvió viral.

Su sorpresa se centra en una cifra concreta: 515 euros a la semana, es decir, más de 2.200 euros al mes, trabajando por el salario mínimo en Irlanda. No ocupa un puesto cualificado ni disfruta de un empleo especialmente atractivo, pero aun así vive con holgura.

"En cualquier trabajo eso es lo mínimo que se cobra. Ahora dime tú, ¿en qué empleo en España ganas eso sin experiencia?", se pregunta con incredulidad. Mientras muchos jóvenes españoles encadenan contratos temporales y cobran sueldos bajos, sumado al problema que hay de la vivienda en Málaga, otros deciden cruzar la frontera en busca de oportunidades.

"Si no fuera por el clima y la familia, en casi cualquier país de Europa se gana más. En Irlanda, por ejemplo, la diferencia es enorme", explica. Aunque económicamente se siente satisfecho, Nández reconoce que esta reflexión le deja un sabor amargo. "Me da pena pensarlo, porque te das cuenta de que lo único que te ata a España son la familia y los amigos", confiesa.

Nández ha dado un cambio de vida radical mudándose a Irlanda, donde está encontrando otros ritmos de vida. "En España, si eres autónomo, mejor ni hablar de impuestos; y si eres joven buscando piso, todavía peor", comenta el creador en una de sus publicaciones.

Según el influencer, los impuestos y los precios del alquiler en España resultan mucho más difíciles de afrontar que en otros países europeos. Su historia es el reflejo de una realidad generacional: jóvenes formados que sienten que su país no les ofrece un futuro digno, lo que les obliga a coger las maletas y marcharse.