La artesanía se reinventa en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga

El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga estrena la muestra Ars | Textum. Manos que Crean, una propuesta que convierte la artesanía en un espacio de innovación, diálogo interdisciplinar y experimentación visual.

El proyecto, organizado por Ipsa Ratio, ha sido presentado este jueves con la participación de las codirectoras del MAM, Elvira Carrera y Mar González, además de la comisaria y CEO de Ipsa Ratio, Begoña Pascual, acompañadas por representantes culturales, empresariales y sociales de la ciudad.

La exposición permanecerá en la Sala Motores de Tabacalera hasta el 10 de diciembre. Reúne creadores distinguidos con el sello oficial Artesanía con A de Andalucía, junto al invitado internacional Pavel Moriche y bajo la dirección artística y fotográfica de Laura Corrales.

Asistentes a la exposición.

El recorrido propone cuatro ejes: Alquimia de la Transformación explora cerámica y vidrio mediante procesos térmicos; Texturas en Diálogo examina materiales como esparto, madera o biomateriales; Revoluciones Silenciosas revisa técnicas históricas; y Síntesis Contemporánea plantea colaboraciones entre saberes tradicionales e investigación aplicada.

La propuesta revela cómo prácticas manuales en apariencia diferenciadas comparten herramientas conceptuales y procesos, configurando un sistema creativo en red. El museo invita así a repensar la artesanía desde un prisma de evolución, encuentro y reinvención colectiva.