El bonito nombre del hijo de David Bisbal: significa "regalo de Dios" y es poco común en Andalucía

David Bisbal es una de las figuras públicas más famosas de España. Su música sigue sonando más de dos décadas después de su salto a la fama en Operación Triunfo, y en todo este tiempo también ha sido conocido por su vida personal.

Tanto él como su actual pareja, Rosanna Zanetti, son bastante activos en Instagram, donde comparten imágenes de su día a día junto a la familia. David Bisbal tiene tres hijos: su primogénita es Ella (2010), fruto de su relación con Elena Tablada.

Posteriormente, el artista almeriense formó una familia con Zanetti, con quien tiene dos hijos en común: Matteo, que llegó al mundo en 2019, y la pequeña Bianca, nacida en 2020.

Los nombres de sus hijos son muy particulares, y cada uno esconde una historia. En el caso de su único hijo, Matteo, es una variante italiana del español Mateo.

Su origen se remonta a la antigua lengua hebrea, concretamente a la palabra Matityahu, y significa "regalo de Dios" o "don de Dios". Este nombre ha resonado en innumerables culturas a lo largo de los siglos, muy conectado con figuras históricas y religiosas.

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay 3.324 personas en España que se llaman Matteo, con una edad media de 19,1 años.

El pequeño Matteo Bisbal Zanetti nació el sábado 6 de abril de 2019 por la noche, alrededor de las 23:30 horas, en la prestigiosa clínica Ruber Internacional de Madrid. Años después, en una charla grabada en vídeo, Matteo preguntó a su padre: “¿Por qué te persiguieron mis amigos en el cole?” Esto desató una tierna conversación en la que Bisbal le explicó a su hijo el concepto de ser famoso y su larga trayectoria como cantante.

Viajes familiares

Andalucía ha formado parte de la historia de David Bisbal desde que comenzó su carrera hace más de dos décadas, y es habitual verlo junto a su familia disfrutando de unos días de desconexión en su tierra.

El cantante suele veranear por Almería, y así lo hace saber en sus redes sociales, descubriendo zonas y pueblos que suelen ser poco conocidos para el turista. Es el caso de Vélez-Blanco, un pueblo de la comarca de Los Vélez que Bisbal recorrió hace unos meses junto a su mujer y sus hijos.