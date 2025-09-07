Eclipse total lunar en Málaga hoy: a qué hora es y dónde verlo en la provincia

El esperado momento ha llegado y parece que Málaga tenga un imán para atraer las nubes en momentos claves astronómicos. Tras el espectáculo de las Perseidas en agosto, septiembre ofrecía a los amantes del cielo malagueño un nuevo regalo: un eclipse total de Luna visible desde España. Sin embargo, parece que la nubosidad generalizada prevista por el frente que está cruzando este domingo el país podría dificultar su disfrute.

La luna se teñirá esta noche de un tono rojizo, lo que popularmente se conoce como luna de sangre, un fenómeno que es muy llamativo a la vista que no se repetirá hasta finales de 2028. Para verlo, normalmente, no se necesitan gafas protectoras ni ninguna herramienta más. Pero, insistimos, las nubes parece que lo pondrán muy difícil en la jornada de hoy domingo, cuando tenemos incluso algo de calima.

El fenómeno se desarrollará entre las 18:27 y las 21:56 (hora peninsular), con su máximo a las 20:11. Si bien, en Málaga la Luna aparecerá en el horizonte a las 20:35 y se pondrá a las 7:21. El eclipse parcial comenzará a las 18:27 y terminará a las 21:56, mientras que la fase total podrá contemplarse entre las 19:31 y las 20:53.

En Baleares, Ceuta y Melilla, la Luna saldrá ya eclipsada y solo podrá apreciarse el final de la fase total. En cambio, en Canarias y en el oeste de Galicia, al inicio de la noche únicamente será visible la fase parcial.

Los expertos han avanzado que se verá mejor en las comunidades orientales de España, como las islas Baleares o Cataluña. Esto se debe a que anochece antes por el este y será por este punto cardinal también por donde aparecerá la Luna.

Por tanto, los lugares donde peor se observará el fenómeno será en las islas Canarias y en las zonas más occidentales de Galicia. Debido a que estas zonas son el extremo oeste de España para cuando salga la Luna por su horizonte, la fase total ya habrá acabado