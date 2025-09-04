El pequeño pueblo de Granada que es una joya y uno de los más bonitos de Andalucía: conocido como "el Oporto español"

Los paisajes naturales de España son impresionantes, se mire por donde se mire, desde la Costa del Sol, pasando por la Costa Brava y llegando a cumbres imponentes como los Pirineos. Durante todo este recorrido, existen pequeños pueblos con una historia detrás que sorprende a cualquiera.

Uno de los municipios que más llama la atención, tanto a extranjeros como a autóctonos, está en la provincia de Granada. Conocido como el “Oporto español”, está situado en la Alpujarra granadina, cerca de pueblos como Trevélez.

Es famoso por sus calles y su arquitectura singular, que está perfectamente adaptada al terreno y a la climatología de la zona, que se ordenan en estrechas calles donde perdura, ante todo, el origen morisco del pueblo.

Hablamos de Pórtugos, un municipio que ha ganado adeptos por doquier en los últimos años, ya que es un pueblo perfecto para hacer una pequeña escapada y ‘echar un día’ de lo más tranquilo con tu familia.

La localidad está rodeada por un entorno natural bastante rico, en el que destaca la Junta de los Ríos, un paraje singular en pleno Parque Natural de Sierra Nevada.

La arquitectura urbana conserva elementos tradicionales importantes como las Eras, el lavadero de Churriana o fuentes históricas y también destaca la arquitectura tradicional alpujarreña de launa, pizarra y tinaos, ya que está muy bien conservada.

También hay que destacar el “Chorreón de Pórtugos”, una cascada natural de aguas ferruginosas con todos los ocres y dorados posibles, bajo castaños y álamos. Sin olvidar la Ermita de la Virgen de las Angustias y la Iglesia de la Encarnación, ambas símbolos del pueblo.

Gastronomía

Los platos tradicionales se llevan la palma en este pueblo. Uno de los platos más típicos y para las personas que les gusta la cuchara es la olla de parva. Un plato en el que el ingrediente principal es el cerdo. Para este plato se utilizan morcilla, tocino o jamón.

No solo nos vamos a quedar con la cuchara, para los más ‘pastelosos' Pórtugos también ofrece un plato común, pero un tanto versionado. Los roscos a la sartén son un postre espectacular y que se puede tomar en cualquier época del año.

Ya sea para recorrer sus calles empedradas, descubrir sus rincones naturales como el Chorreón, o degustar su exquisita gastronomía, este encantador pueblo de la Alpujarra granadina se convierte en una parada obligatoria para quienes buscan desconectar y vivir una experiencia única en pleno corazón de Sierra Nevada.