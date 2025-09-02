Unos malagueños alucinan al probar este menú del día en Ciudad Jardín: "Un descubrimiento para comer barato"

Málaga no es solo una fachada que brilla por sus playas o su gente, que también. La gastronomía malagueña está a otra altura, y siempre queda reflejada como gustaría. Un buen gazpachuelo, un espeto de sardinas en la playa que, aunque no sea un mes sin ‘r’, también están buenísimas.

La capital de la Costa del Sol tiene restaurantes singulares por toda la provincia. La oferta gastronómica es de otro nivel. En este caso, tampoco hay que olvidarse de los bares de toda la vida. En muchos sitios llamados también “El Rincón de…”. Esto refleja lo cercano y lo característico que puede llegar a ser un establecimiento.

En este caso, Malagadictos (@malagadictos) han sido los encargados de descubrir este rincón en pleno corazón de Ciudad Jardín. Esta pareja, tras la visita a El Rincón de Gaby, suma un nuevo descubrimiento para que los malagueños puedan seguir “comiendo barato” en Málaga.

Este pequeño local ofrece menús diarios a 9,50 euros de lunes a viernes, con una oferta especial los miércoles a 7,50 euros, algo casi insólito en estos tiempos. “Este menú es el menos rentable para el local en el que hemos estado”, dicen perplejos al ver la calidad de la comida.

El Rincón de Gaby no es solo su comida caracterizada por la regla de las “tres Bs”,: ‘buena, bonita y barata’. Gaby, junto con su hijo Lucas, dice en el vídeo: “Amo lo que hago, amo mi negocio porque esto lo abrí yo con todo el cariño del mundo”.

Además, el establecimiento también ofrece comida para llevar, un detalle muy valorado por quienes no tienen tiempo para sentarse. “La relación calidad-precio es espectacular, y el trato, inmejorable”, subrayan los creadores de Malagadictos en su vídeo.

La pareja de influencers pidió de primero cazuela de pescado y porra antequerana, subrayando esta última por la textura tan buena que tiene. De segundo pidieron churrasco y solomillo con patatas y huevo. En este último plato ‘fliparon’ porque en un menú de 9,50 euros un plato de solomillo “seguro que son pérdidas”.

El Rincón de Gaby abre de martes a domingo de 12:00 a 16:00, consolidándose como un espacio donde la tradición y el buen hacer siguen siendo los protagonistas. “Es un ejemplo de que la gastronomía malagueña no solo vive de la alta cocina, sino también de los sabores auténticos de barrio”, apuntan los blogueros gastronómicos.

Este ‘bar malaguita’ es Málaga. Lleva tan solo dos años abierto, pero en ese corto periodo de tiempo ya ha enamorado a todo el que ha comido allí. Gaby en el vídeo desprende pasión por lo que hace y por lo que ha conseguido.

No es solo la comida, es el ambiente que se respira en cada rincón del local. El trato cercano, el aroma de los guisos recién hechos y el bullicio de los vecinos que se saludan como si estuvieran en casa crean una experiencia única.

“Todo esto lo he puesto yo con mi marido”, dice Gaby con una sonrisa en el vídeo, mientras sirve uno de los platos del día. Esa autenticidad es, sin duda, lo que ha convertido a este rincón en una parada obligatoria para quienes buscan la esencia más pura de la gastronomía malagueña.