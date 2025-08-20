Lo nuevo de 'The Walking Dead' y 'Talamasca' se presentará en la Comic-Con de Málaga

La nueva temporada de la serie The Walking Dead y Talamasca: La orden secreta estarán presentes en la feria San Diego Comic-Con de Málaga, que se celebrará en esta ciudad del 25 al 28 de septiembre.



The Walking Dead: Daryl Dixon abre un nuevo capítulo "en una saga que ha marcado a generaciones, demostrando que aún quedan historias que contar en el corazón del apocalipsis", ha resaltado este miércoles la organización de la feria en la red social X.



Para la presentación de la nueva temporada estarán presentes en Málaga Norman Reedus, Melissa McBride, David Zabel, Dan Percival, Alexandra Masangkay, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Hugo Arbués y Candela Saitta.



Será "una oportunidad única para conocer a las estrellas y creativos detrás de este emocionante nuevo capítulo de The Walking Dead", según los organizadores.



El otro título avanzado es Anna Rice's Talamasca: La orden secreta, que estará respaldada en Málaga por su protagonista, el actor Nicholas Denton; el director, John Lee Hancock, y el productor, Mark Lafferty.



La feria ha invitado al público a conocer "el talento detrás de uno de los capítulos más cautivadores de Anne Rice, desde quienes idean sus intrigas más oscuras hasta quienes dan vida a sus enigmáticos personajes".



La San Diego Comic-Con de Málaga ya había anunciado la visita de Jim Lee, actual presidente, editor y director creativo de la editorial de cómics estadounidense DC, y de la dibujante y escritora japonesa de cómics Peach Momoko.



También desveló que el madrileño Lucas Vidal, uno de los compositores españoles más internacionales y laureados, ha creado la banda sonora oficial de la feria, que ha sido grabada en el estudio de la Filarmónica de Viena y homenajea al cine de superhéroes y a la emoción de los fan.