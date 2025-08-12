Lluvia de Perseidas 2025 en Málaga: horarios, mejores lugares y consejos para ver hasta 100 estrellas por hora

Sucede en pleno agosto, cuando miles de personas están de vacaciones y cuando más apetece salir de casa tarde en la noche para superar la ola de calor. Es por ello que la lluvia de perseidas, también conocidas como las lágrimas de San Lorenzo, son la lluvia de meteoros más popular en España.

Este martes, 12 de agosto, entre las 22.00 y la 1 de la madrugada se podrán ver entre 60 y 100 estrellas fugaces cada hora, siendo uno de los mejores momentos para disfrutarlas. Cientos de malagueños acuden al monte o a la playa cada año para ver, al menos, una estrella fugaz y pedir un deseo, como se suele hacer en las películas románticas. De hecho, algunas familias ya tienen por tradición bajar a la playa durante todo el día para finalmente acabar tumbados en la arena vislumbrándolas.

Aunque esta madrugada es sin duda uno de los mejores momentos para verlas, aún tienes tiempo para disfrutarlas, ya que podrás ver alguna hasta el próximo 24 de agosto.Lo ideal para observarlas es situarse en un lugar donde haya pocos edificios que puedan quitarte la visión del cielo oscuro al completo. Por ello, siempre se recomienda acudir a zonas naturales como montes o playas donde poder tumbarse mientras miras al cielo. Pero ¿hacia dónde debemos mirar?

Los expertos recomiendan mirar hacia las zonas más oscuras del cielo, y en el caso de que estés en la playa, dirigir la mirada siempre hacia el mar en lugar de hacia la entrada, principalmente porque evitarás que la contaminación lumínica te impida ver estas estrellas.

Los mejores lugares para verlas

Si quieres disfrutar de la mejor experiencia posible, desde EL ESPAÑOL de Málaga te recomendamos diferentes zonas donde puedes acudir a verlas.

En primer lugar, El Chorro. El pantano ardaleño es un enclave natural magnífico para realizar este tipo de actividades. La zona, sin demasiada contaminación lumínica ni grandes edificios resulta ideal para observarlas. Así, siempre puedes acompañar el plan de una visita a La Isla o al Caminito del Rey durante el día.

Otro de los lugares más clásicos es El Torcal de Antequera. Y si en cambio eres más de playa, siempre puedes acudir a los acantilados de Maro. Toda una experiencia buscar en el cielo las estrellas fugaces mientras escuchas las olas del mar.

Si eres de la capital y no puedes trasladarte, también te recomendamos ir a playas como la Misericordia, donde pese a la contaminación lumínica de la ciudad, siempre es posible ver alguna. Asimismo, los Montes de Málaga siempre son buena opción por los múltiples miradores que tiene. El de Pocopán te permitirá disfrutar de unas vistas de Málaga espectaculares y, desde allí, también podrás ver fácilmente las estrellas fugaces.