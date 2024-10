El honrado gesto de un chiringuito de El Palo con un cliente que ha aplaudido hasta Juanma Moreno

Si hay un valor que está por encima de cualquier cosa esa es la honradez. Así lo cree el malagueño Jesús García, que hace unas semanas acudió a comer al chiringuito Narval de El Palo junto a un gran grupo de acompañantes. En concreto, la mesa la conformaban 12 comensales.

Su paso por este establecimiento les pareció muy económico. Así que al día siguiente repasaron el ticket y vieron que les habían cobrado una paella para seis personas en lugar de para 12. Lejos de callarse, como muchos hubieran hecho, decidieron hablar con el restaurante para devolverles la cantidad que les debían

Lo que no esperaban, sin lugar a dudas, era la magnífica respuesta del Narval: "No se preocupe por el importe la paella, haría falta más gente honrada como usted. Ayude si le parece a alguien que lo necesite que duerma en la calle o a quien usted vea conveniente, si no es ningún molestia para usted, claro. Muchas gracias de verdad. Estaremos encantados de recibirle otra vez por el restaurante. Un saludo y muchas gracias".

Esta contestación ha sido ahora compartida en redes sociales por la cuenta viral Soy Camarero, donde habitualmente se denuncian simpas o abusos de empresarios a empleados del sector. Esta vez, la historia es mucho más positiva.

Ha sido tal la repercusión, que hasta el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha aplaudido el gesto movido por la emoción que le provoca la honradez de sus paisanos.

"Hay historias que hablan de honradez y humanidad, y dibujan el carácter que nos define a los andaluces, como la de este restaurante de El Palo. Bravo por la gente noble", ha escrito en sus redes sociales Juanma Moreno citando el mensaje de la cuenta Soy Camarero.

Jesús García ha indicado a EL ESPAÑOL de Málaga que llevaba tiempo sin ver en un restaurante "estos valores tan humanos", algo que le ha sorprendido mucho. Además, ha destacado que en el Narval se come estupendamente.