¿Qué hace Pablo Alborán con IlloJuan? "Es 'to' buena gente"

A ambos les une la ciudad que los vio crecer, Málaga, pero, a priori, poco más había en común entre el cantante Pablo Alborán y el streamer IlloJuan hasta hace unos días, cuando se desvelaron una admiración mutua que ha levantado pasiones en las redes sociales.

El artista ha puesto voz a la 'intro' de la sección sobre memes. "Ha llegado ese día del mes, ¡los memes!", canta ahora Pablo Alborán. ¿Cómo ha sucedido esto?

Ha sido el propio IlloJuan quien ha contado cómo nació esta extraña colaboración. "Se me ocurrió el otro día, por la cara, que estaría guay que Pablo Alborán fuera 'intro' de un vídeo de los memes", explica el streamer, que se lanzó a escribirle a través de Instagram para lanzarle la propuesta.

"Y me contesta al instante", cuenta sorprendido. El cantante no dudó aceptar, reconociéndole incluso que conocía la sección de su canal y agradeciéndole que contara con él. "¿Gracias a mí? Eso es como al revés, gracias, a ti, joder", expresa el streamer, que subraya que Alborá es "to buena gente".

El cantante le envió varias versiones de la cabecera mientras estaba de camino a México. Desde allí, reaccionó luego al momento en el que IlliJuan compartía la historia: "Como no te voy a hacer la cabecera loco jajaja si eres de las pocas personas que alegra las redes sociales carajooooooo !!!!!", ha escrito Alborán en Twitter.

Para el streamer, el artista es "una leyenda viva, un pedazo de artista, un tío al que admiro", cuenta en el directo.

