La espectacular tromba de agua caída en Sierra de Yeguas (Málaga) provoca inundaciones en las calles

Noticias relacionadas La Aemet eleva a naranja la alerta por fuertes lluvias en Antequera: pueden caer hasta 30 litros en una hora

Las lluvias han vuelto a la provincia de Málaga. Desde las 15:00 de este viernes (y hasta las 18:00 del mismo día) la comarca de Antequera se encuentra en aviso naranja debido a la intensidad de las precipitaciones que se esperan. Uno de los municipios que se han visto más afectados ha sido el de Sierra de Yeguas, donde también han caído granizos.

En las imágenes compartidas a través de las redes sociales por un usuario se aprecia como un torrente de agua cruza varias calles del pueblo, provocando inundaciones en la intersección entre dos vías.

Incluso en el audio se puede escuchar a una vecina avisando de que continúa granizando, por lo que se va a disponer a colocar toallas en los bajos de las puertas para evitar que el agua se extienda al interior de la vivienda.

Aunque todavía no hay registros del agua acumulada, a las 16:00, en la estación de Fuente de Piedra de Aemet (uno de los puntos más cercanos a Sierra de Yeguas) se han recogido 6,2 litros por metro cuadrado.

El ayuntamiento del municipio recomienda no coger el coche por el "estado de alerta". Del mismo modo, piden a los ciudadanos que no pasen por la carretera de Fuente de Piedra y que los padres no vayan al colegio a recoger a los niños.

Poco antes de que quedase activado la alerta, el responsable del Centro Meteorológico en Málaga, Jesús Riesco, ya advertía de que la tarde empezaba a complicarse, informando de "una tormenta muy fuerte" en la comarca antequerana. Hablaba, en concreto, de que la misma se localizaba en las cercanías de Campillos, apuntando la posibilidad de que hubiese otras en zonas del interior de la provincia, "que pueden ser localmente intensas".

Más allá de las 18:00 horas, el organismo estatal mantiene la previsión de aviso amarillo, con posibles lluvias de hasta 20 litros por metro cuadrado, en esta misma zona del interior de la provincia de Málaga. Estará activo hasta casi las 21:00 horas.

Sigue los temas que te interesan