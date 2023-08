La JMJ desde los ojos de los malagueños: "Nos han mostrado las cruces de nuestro tiempo"

Razones estéticas para preferir un techno católico frente al guitarreo:

1. Bebe de buena música sacra (en el vídeo: ‘Gloria’ de Vivaldi)

2. No es cursi

3. Como no hay que cantar, no se desafina ni hay letras naif

4. El aficionado respeta al profesional

5. A Sorrentino le gusta https://t.co/Ps2pUy04Qx