Continuous, la marca 'malaguita' que ha creado la camiseta del verano con el campero como protagonista

Se llaman Carlos, Nacho y Guillermo. Son chavales de 2002, malagueños y estudiantes de la Universidad de Málaga. Guillermo estudia Derecho, Nacho está en ADE y Carlos estudia Marketing e investigación de mercados. Tratando de mostrar la mejor versión de cada uno, han puesto en marcha un proyecto con el que soñaban: Continuous Brand, una marca de moda urbana que pretenden llevar "de Málaga pal' mundo". Su corta edad no les corta las alas para emprender, sino todo lo contrario, tienen los pies en el suelo y muy definidos sus objetivos.

Cuando un apasionado de la moda como Carlos barajó la idea de crear una marca de ropa propia, solo se le venían a la cabeza palabras negativas. "Eso es muy difícil", le dijo a un colega que le animó a dar el paso, ya que tenía tan claro su proyecto. "Al final, otro chaval que se dedicaba a este sector me estuvo explicando un poco los pasos a seguir y me animé...", declara Carlos a EL ESPAÑOL de Málaga.

En 2021 se unió a la idea Guillermo, uno de sus mejores amigos en aquel entonces, y Nacho, otro loco de la moda como él. Entre los tres se pusieron manos a la obra para tratar de propulsar la idea con la que soñaban. La marca Continuous acabó naciendo en 2022.

"Aunque yo nací en Melilla, me siento malagueño y vivo aquí desde hace años. Continuous es una marca malagueña a la que le gusta la gente de aquí y lo que hay aquí. Igual que Madrid o Barcelona tienen sus propias marcas", explica Carlos tras ser cuestionado por su última colección, la de verano, llamada Culture, que tiene mucho que ver con el verano 'malaguita'.

Y no, no se trata de una simple colección de camisetas con el mar, la arena y el sol estampados. Ellos van más allá. "Decidimos meter el campero, otro modelo inspirado en Torremolinos... también metimos un poquito de las letras La Malagueta transformadas como las letras de Continuous... E hicimos un vídeo con los planes que se hacen en Málaga en verano, como una barbacoa en el Peñón del Cuervo o un campero en el Mafalda", comenta.

La del campero "está volando", apenas quedan algunas tallas más pequeñas en su web porque han sido todo un éxito por lo divertido de su diseño. "Cuando la vi dije que era una locura y que iba a gustarle a todo el mundo. Así ha sido. No tuvimos que hacerle ningún cambio al diseño de Noemi, que también trabaja con nosotros, porque estaba increíble", añade.

Aunque las anteriores colecciones no tenían que ver con Málaga como tal, reconoce que están asombrados por la acogida de todos sus drops. "La primera se llamaba Rebirth, renacimiento, pues nosotros empezamos con una marca con la que tuvimos algunos problemillas y esta era una nueva continuación de ella, de ahí también el nombre de Continuous. La segunda fue Mirror, que dedicamos a la apariencia y los prejuicios, algo que está muy al día últimamente... y ahora esta, Culture", cuenta.

Natalia y Carliyo apoyando a la marca.

Los dos tiktokers malagueños de moda, la pareja formada por Natalia Palacios y Carliyo El Nervio, apoyaron a estos jóvenes enseñando su camiseta del campero como buenos embajadores de su tierra en el mundo de Internet, un detalle que les ha ayudado bastante. De hecho, ayer mismo, Carliyo subía un TikTok vistiéndola. Por su parte, Carlos cree que el uso positivo de las redes sociales desde una marca es fundamental para su éxito y apunta que tiene la suerte de que a él se le dan "bien".

Aunque Carlos es honesto ante la situación complicada del pequeño empresario de este país, alega que "todo es echarle ganas y centrarte en lo tuyo". "Ahora mismo puedo levantarme un día y echar diez horas trabajando porque quiero y no me canso, al revés, me quedo a gusto, porque, al final, es lo que me gusta y se me pasan las horas volando. Emprender es bonito, pero requiere mucho esfuerzo. Vamos a trabajar para que Continuous llegue lo más lejos que pueda, porque tenemos el apoyo de mucha gente cercana y hasta que no nos conoce", zanja.

