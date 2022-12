‘Ruinas en la jungla’, el vídeo malaguita que rompió internet

Los auténticos ruinas de la jungla (que no son muy de MDMA).

En 1966, el genio absoluto Woody Allen (por mucho que le pese a Irene Montero y cía) dirigió la película What's Up, Tiger Lily? (Lily, la tigresa, aquí en España). Fue su primera película como director, pero tenía una peculiaridad maravillosa: Allen, para crearla, se había hecho con un film japonés titulado Kagi no kag, al que le dio la vuelta completamente: lo dobló, lo remontó, modificó su banda sonora, y creó una compleja trama centrada en una receta de ensalada de huevo secreta.

Lo dicho: un genio.

Pues algo así hicieron tres chavales de Málaga en el ya lejano verano de 2007. En una era en la que internet empezaba a colonizar nuestras vidas, la frase, con marcado acento merdellón, "Cucha, ¿de dónde sois ustedes, de Mangas Verdes, de Portada Alta o de la Palmilla?" se coló en un nuevo portal web que hacía apenas dos años que había nacido: YouTube.

Rafael Segovia, Daniel Clemente y Manuel Medina fueron los artífices del vídeo Ruinas en la jungla que, usando una escena de la infravalorada Apocalypto de Mel Gibson, se hacía eco de la Málaga capitalina profunda y llevaba su jerga ruinosa a todo malagueño, estuviera donde estuviese. (Recuerdo haber leído un comentario en aquel entonces, en la publicación original, de una malagueña que vivía en Australia y que decía que cada mañana se ponía el vídeo y lloraba de nostalgia).

'Ruinas en la Jungla'

En aquel verano de hace ya 15 años los chicos de Producciones Mamanica obtuvieron un éxito viral que ahora se nos antoja acostumbrado, pero que en aquella Málaga de vaqueros de pata de elefante, calcetines de colores y móviles sólo para llamar y mandar SMS, era una auténtica novedad. Las cifras de visionado de su vídeo se incrementaban por miles cada día. Lo cual no deja de ser algo ingenuo para los estándares actuales: en poco más de mes y medio obtuvieron 150.000 visitas, algo irrisorio para las cifras que manejan hoy en día los creadores de contenido más famosos.

Subidos a la ola de un nuevo tipo de humor que llegaría gracias a los muchachos de La hora chanante (¡chanante!), los 15 minutos de fama que les proporcionó los apenas tres minutos de ruinosos cocosos llevó a estos salados malaguitas a salir en la prensa y las televisiones locales, como en el programa Código Málaga, de Málaga TV.

Código Málaga, entrevista a los creadores de 'Ruinas en la jungla'.

Una cosa que hicieron "en plan por probar", por pasar el rato, y que todos, en uno u otro momento, hemos hecho, logró conectar con una sensibilidad y un humor propios de la ciudad. Hubo, claro, quien no se lo tomó a bien, queriendo ver menosprecio donde no había otra cosa que simple diversión, pero eso no impidió a Segovia, Clemente y Medina intentar repetir el éxito esta vez usando una escena de Toro salvaje, el clásico de Martin Scorsese.

Con un Robert De Niro bastante mosca con un Joe Pesci que no había pagado el Procono, el vídeo parodiaba a dos colegas que simplemente querían pasar la tarde viendo la Champions League.

'Procono salvaje'.

Lo de doblar películas haciendo el tonto no era cosa nueva, pero aquello de los ruinas en la jungla se ha quedado marcado a fuego en muchos malagueños que lo vivieron en un tiempo en que eran mucho más jóvenes. La morriña sigue haciendo de las suyas.

Y aunque no llegara a más, en el éxito de instagramers como SpokSponha no dejan de retumbar los tambobres de Don Omar con su temazo Salió el sol.

Sigue los temas que te interesan