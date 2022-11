Mamas tuberosas, ¿cómo puedo identificarlas?

Cuando hablamos de las mamas tuberosas hacemos referencia a una malformación que tiene lugar en la adolescencia. También se le conoce como pechos tubulares y es una condición que hace que la mama no se desarrolle de igual manera en todas sus partes.

Claro que no debes preocuparte, ya que siempre habrá una solución para ti. Para ir paso a paso, te vamos a contar cómo puedes identificar las mamas tuberosas y a partir de ahí, si es tu caso, entonces te diremos cómo ponerles solución para siempre. ¿Quieres descubrirlo?

¿Qué son las mamas tuberosas?

Ya te hemos avanzado lo que es realmente tener las mamas tuberosas. El pecho no se desarrolla de igual manera, pero tampoco se sabe la causa originaria de esta malformación. Hay que añadir que a veces sucede solo en una mama y no en las dos. Son los estrógenos los que impulsan este cambio o desarrollo en la adolescencia y que hace que el pecho se desarrolle. Ahí se verá si realmente crecen de manera uniforme o quizás no. Las mamas tuberosas pueden causar un gran malestar tanto físico como psíquico en la persona que las padece. Entonces será el momento de confiar solo en los profesionales para poner fin al problema y nada como las Clínicas Dorsia. Primero porque son las número uno en cirugía de pecho y cuentan con el mejor equipo médico que está especializado en este tema. No lo decimos nosotros sino que los resultados son los que avalan su éxito.

¿Cómo puedo identificarlas?

Tal y como acabamos de comentar, siempre conviene ponerse en manos de los expertos. Pero tampoco está de más que aprendas a identificar las mamas tuberosas. ¿Cuáles son sus características principales?

El seno no se desarrolla de manera igual en todas sus partes, como hemos anunciado, por eso si ves que su parte inferior está menos desarrollada que la superior, puede ser una de las características de la mama tuberosa.

Al tener una especie de pliegue, en esa parte inferior, el pecho tiende a verse más flácido a simple vista. Lo que suele incomodar bastante. Tampoco podemos olvidar que la areola de este tipo de mamas suele ser más grande de lo habitual.

En ocasiones solo se da en un pecho, mientras que el otro tiene un tamaño o paciencia normal. Lo que hace que la comparación de ambos sea todavía más notable. Una manera de poder decir adiós para siempre a todo ello, es gracias a un aumento de pecho. Como no podía ser de otro modo, lo mejor es ponerte en manos de las clínicas número uno en este tipo de operaciones: las Clínicas Dorsia. Gracias a los implantes con los que cuenta esta clínica y las últimas novedades en cuestión de tratamientos, conseguirás disfrutar de un acabado más natural, que se adaptan al tejido y también al movimiento.

Un pecho se verá más desarrollado que el otro, lo que cuando hablamos de una deformidad bastante acusada, también debemos hacer mención de que es una cuestión que afectará psicológicamente a la paciente. El ancho de la mama tiende a ser más estrecho en la pared torácica, lo que hace que a simple vista pueda acomplejar como hemos mencionado. Porque ambos pechos se ven mucho más separados y más picudos con un desarrollo hacia delante que no redondeado. Así que, antes de que ocurra un grave problema en tu vida, debes dejarte asesorar por el equipo especialista de las Clínicas Dorsia. Tienen a su espalda más de 75.000 procedimientos cada año y más del 91% de los pacientes lo aconseja. ¡Por algo será! Además, todo el equipo estará siempre acompañándote durante el proceso y estudiarán tu caso de manera personal, como debe ser.

Los tipos de mamas tuberosas que debes conocer

Además de las características principales para poder distinguir este tipo de pechos, hay que decir que dentro de ellos existen dos grados a tener en cuenta.

Mama tuberosa de grado I: Podemos decir de ellas que es una de las más comunes o habituales. Las areolas miran hacia abajo y en ocasiones, también pueden estar un poco hacia dentro. Aunque por otro lado, el volumen del pecho sí que tiene un tamaño más común o normal.

Mama tuberosa de grado II: Se percibe porque el cuadrante inferior del seno no está desarrollado en su totalidad. Además de que las areolas siguen estando inclinadas hacia abajo. También en ocasiones vemos cómo la piel es insuficiente bajo las areolas.

Mama tuberosa de grado III: En este caso tenemos una deformidad mayor y más evidente que las que acabamos de mencionar. En este caso ya no hablamos de deformidad solo en la parte inferior del seno sino que se puede presentar en los demás cuadrantes. El aspecto de tubo es mucho más evidente y llegados a este punto, puede suponer un grave problema para la paciente que puede verse afectada de manera física pero también psíquica.

¿Qué solución tienen las mamas tuberosas?

Hemos mencionado algunas maneras de poder detectarlas, pero no siempre es tan sencillo. Por eso, necesitamos siempre la opinión del profesional y como tal, no debes buscar mucho más. Porque en las Clínicas Dorsia tienes a los mejores especialistas en este campo como los cirujanos plásticos renovadores, que te harán todas las pruebas precisas para dar con tu mejor diagnóstico. De ahí que tras ello, llega la solución para dejar atrás las mamas tuberosas. Ya que dependiendo de la deformidad de la mama, el cirujano va a usar una u otra técnica. Ya que solo así se consiguen los mejores resultados y los más naturales. La cirugía va a ser el mejor camino que puedes tomar y como no, con el aumento de pecho, se le da más volumen pero corrigiendo su forma. Ya que se redistribuye el tejido mamario y se coloca la mama en la posición correcta. ¿Cuál es el resultado final? Se les devuelve la armonía y la belleza al pecho, dejando atrás todo tipo de malformación posible.

Si tienes un problema como este y quieres solucionarlo, entonces pide cita en tu Clínica Dorsia más cercana.

