¿Dar una segunda vida a la basura? La curiosa propuesta de una cuenta de Instagram malagueña

¿Cuántas veces hemos hecho limpieza de armario tirando bolsas de prendas que ya han pasado de moda o no nos entran? ¿Cuántas veces hemos bajado a la basura ese mueble que nadie usa y que tanto espacio ocupa en casa? Nerea, una joven almeriense residente en Málaga, ha abierto una cuenta en Instagram llamada @basurademalaga para aprovechar, todos esos impulsos que tenemos de tirar cosas a la basura sin pensar que a alguien podrían venirle bien.

Nerea recibe imágenes de objetos como estanterías, libros o sofás en cubos de basura de la provincia. Ella las sube a las stories de la cuenta con la ubicación, para que la persona a la que le venga bien dicho objeto pueda ir a recogerlo antes de que lo retiren. De esta forma, ese mueble que ya no querían en una casa puede tener una segunda oportunidad en el hogar de otra persona.

Sin embargo, hace hincapié en que este movimiento no ha sido idea suya. Vio el concepto en otras cuentas de otras provincias, como Madrid, y le preguntó a los responsables si habían visto algo igual en Málaga. Como le dijeron que no, puesto que solo le mencionaron una cuenta de Sevilla y otra de Valencia, ella decidió tomar las riendas de la iniciativa local y en julio de este año abrió la cuenta, que ya supera los 500 seguidores.

Nerea se dedica a la comunicación y teletrabaja desde Málaga en una empresa de Madrid, donde trabajaba antes en un centro de investigación, pero se vino a Málaga porque en Andalucía, para ella, es donde "se vive mejor". Igualmente, insiste en que ella no concibe la cuenta como algo personal.

"Para haber empezado este mismo verano, estoy muy contenta de cómo está funcionando. Tardé en arrancar, pero gracias a iniciativas sociales como las de La Casa Invisible o la cuenta @quepasaenmalaga me han dado muchísima difusión y me han hecho crecer", cuenta agradecida.

Nerea ya era de las que trataba de reciclar todo lo que podía. "Yo soy de las típicas que recogía una mesa para ponerla en el balcón o de las que recoge sillas para que cuando vienen invitados haya asientos para todos", expresa.

Es de un pueblo de Almería donde asegura que "todos nos ayudamos un montón". Sin ir más lejos, en estos pueblos "pequeñitos", se tiene más en cuenta la situación del de al lado que en una gran ciudad. "La cuna de mi sobrina es del carnicero de mi barrio, que le sobraba y nos la regaló", cuenta.

De hecho, sobre estos "regalos" también versa su cuenta. En el caso de querer donar algo a alguien, antes de tirarlo a la basura, siempre puedes enviarle foto a Nerea, que se encargará de difundirlo para buscarle un dueño cuanto antes. "La cuestión de todo esto es ayudar al otro en tiempos en los que solo fomentamos acumular cosas y más cosas que compramos y no necesitamos realmente como otro si necesitaría", añade.

"En las redes también se fomenta el consumismo. En Internet tenemos miles de anuncios y miles de mensajes que nos dicen algo así como que lo nuevo es lo mejor y todo lo anterior no nos vale para nada y queda obsoleto", añade.

Para acabar, Nerea insiste en que con esta cuenta ella no quiere hacer nada más que ayudar y hacer que "todos ganemos". "No quiero obtener ningún tipo de beneficio más que ganemos todos. Si esto se me desborda, me encantaría que se convirtiera en una cuenta colaborativa de todos y para todos, sacando cosas de la basura y generando menos desperdicios. Es todo positivo", zanja.

