El mapa de los estereotipos de Málaga: de Fuengirola como 'la playa cordobesa' a El Limonar y sus 'rich kids'.

La tecnología avanza cada vez más rápido y son decenas las aplicaciones y proyectos web que nos llegan día tras día. Cada uno de ellos con más o menos utilidad, pero llegan. Uno de los que más se está hablando en la red últimamente es Hoodmaps, un proyecto web diseñado por el programador holandés Peter Levels.

¿Para qué sirve? Los usuarios que acceden a la web localizarán un mapa de su ciudad al teclear esta en el buscador y, a continuación, podrán ver cómo hay decenas de etiquetas que han colocado otros usuarios en forma de comentario -si sus paisanos usan la página-.

Es algo así como una mezcla entre TripAdvisor y Google Maps con un toque canalla y pícaro. La gracia aún mayor está en que Málaga hay mucho arte y salero y algunas determinadas etiquetas se llevan al humor. Para que lo entiendan, las playas de Fuengirola están etiquetadas como 'Cordoba's beach'.

Algunas están en inglés porque los extranjeros tienden a utilizar más esta web que aún no es muy conocida en España. Analizando las etiquetas se puede observar cómo en Hoodmaps los usuarios de cada ciudad plasman sus prejuicios y estereotipos de determinadas zonas sin olvidarse de recomendaciones para el 'guiri' que llega a ella sin conocer muy bien sus áreas urbanas.

La aplicación, además, te deja pintar de colore la zona que quieras señalar para indicar al resto de usuarios si el lugar corresponde a una zona en concreto: barrio hípster, zona rica, área residencial, parte turística o zona universitaria.

Málaga

Dicho esto, vayamos al análisis del mapa malagueño, que hay tela que cortar. Aunque en los municipios poco a poco se va animando el mapa, nos centraremos en analizar la ciudad de este a oeste.

Los amigos de Hoodmaps recomiendan el Peñón del Cuervo como un lugar ideal para hacer barbacoas con amigos. Igualmente indican que Málaga este es una zona de "niños ricos" donde pueden beberse buenas copas. En concreto, en Pedregalejo. Además, no faltan las críticas sociopolíticas que rodean a El Palo con la palabra 'gentrificación'.

Siguiendo hacia el centro se puede observar cómo el área roja se agranda. Entramos en terreno turístico recomendando el Muelle 1 como un buen sitio para posturear, pero también ideal para "fumar porros y comer kebabs". La Malagueta, por su parte, es la elegida como el mejor sitio para hacer moragas y Gibralfaro el lugar perfecto para intimar con tu pareja.

En el casco histórico definen la calle Larios como "la típica calle principal que te encuentras en cualquier ciudad", recomiendan la Sala Gold para salir de fiesta y unos buenos churros para desayunar tras una noche de desenfreno. El Soho se tiñe de amarillo por ser "zona hípster" y estar repleto de "arte urbano".

En El Ejido recomiendan la Bocatería Richa, etiquetan a san Telmo como "escuela de arte y de porros" y apuntan que es una zona cercana al centro, pero con precios razonables -entendemos que a modo de consejo respecto al alquiler-.

Cruzando el río Guadalmedina localizamos un mensaje de atención a los extranjeros, a los que no recomiendan entrar a Palma-Palmilla por ser "una zona peligrosa" al igual que Los Asperones. Siguiendo con las zonas catalogadas como "no recomendables por la noche" encontramos prácticamente toda Carretera de Cádiz (Huelin, El Torcal, La Luz, Dos Hermanas...). Sin embargo, aquí dos usuarios se enfrentan. Se puede leer un mensaje donde indican que no es una zona peligrosa, sino que es simplemente "obrera" y otro que dice lo contrario.

En Carretera de Cádiz recomiendan el Paseo Marítimo Antonio Banderas y el Parque del Oeste para un paseo, etiquetan a la estatua de Chiquito de la Calzada como punto destacado y aseguran que por Avenida Molière "siempre se come bien".

Teatinos es la zona estudiantil, de color azul marino. En esta área explican que los malagueños suelen salir a comer por allí, por lo que lo recomiendan, al igual que la Colonia Santa Inés para beberse unas litronas. Curiosa y simpática es también la frase con la que resumen el Parque Tecnológico de Málaga: "They think they are in Silicon Valley".

Como extra, ya que es verano, los usuarios también han definido con pocas palabras algunas playas de Málaga. En los Álamos dicen que hay "chonis", en Torremolinos "homosexuales", en Benalmádena "personas mayores y barcos" y en la Desembocadura del Guadalhorce apuntan que hay "muchos perros", pero que es una zona bonita aunque alejada del centro.

Sigue los temas que te interesan