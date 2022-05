Estas son las 'instamamis' malagueñas a las que debes seguir si tienes hijos

La mayoría dio el bum hace un lustro. Son jóvenes, modernas, estilosas y todas tienen algo en común: hoy celebran el Día de la Madre con una familia ideal y guapísima. Las 'instamamis' son uno de los productos más requeridos en el mundo de las redes sociales por todo lo que mueven. En resumen: las marcas se las rifan.

Para el que no termine de entender la labor que hacen, estas chicas muestran su vida en redes sociales y dan consejos de moda, maternidad e incluso de decoración del hogar a su público, mayoritariamente femenino. De esta manera, aumentan sus seguidores poco a poco construyendo una comunidad virtual. Así, las marcas se ponen en contacto con ellas para promocionar sus productos en fotografías o vídeos.

Algunas solo utilizan Instagram, mientras que otras también suben vlogs a YouTube. En Málaga residen algunas de las miles que hay en España. Aquí va una selección de estos perfiles que debes seguir si eres mamá:

Verónica Díaz (@modajustcoco)

Verónica Díaz de Moda JustCoco es, probablemente, una de las pioneras en el mundo de las redes sociales en la Costa del Sol. Comenzó con un blog de moda donde subía sus mejores outfits y después pasó a YouTube, donde se abrió dos canales. Uno dedicado a la moda y otro a vlogs familiares. En el segundo, 'Familia Coquetes', acumula en la actualidad 953.000 suscriptores, pero ya sube muchos menos vídeos que al principio. En el canal, sus seguidores vieron los nacimientos de Gala y Bruno, los hijos que tiene con su pareja, el escritor Javier Castillo y cientos de momentos familiares. Muchos consideran a esta familia como la más ideal y perfecta.

Ahora está mucho más centrada en Instagram, donde tiene 736.000 seguidores. Sin duda es una de las influencers que más se rifan las marcas: Clinique, Elisabetta Franchi, Skechers, Nivea... Para todas ellas crea contenido en su feed y en sus stories ya sea en vídeos o en fotos.

Más allá de la publicidad, la influencer da consejos a sus seguidores sobre moda o incluso crea reels sobre cómo organizar un mueble en casa o cómo decorar alguna zona de nuestro hogar. Así, en stories suele mostrar a sus peques y su rutina. Hace unos meses adoptaron a Kiwi, un perro al que los niños adoran.

Su último éxito, Crvsh, la marca de moda y complementos que lanzó hace tan solo unas semanas. Anillos, zapatillas, pañuelos, bolsos... "sencillos con detalles especiales", como ella siempre indica en sus publicaciones. El colgante que diseñaron con motivo del Día de la Madre lleva agotado días.

Azahara (@curly.azahara)

Madre de un niño y una niña, Delmar y Natura, saltó al mundo de la fama gracias al reality 'Gran Hermano'. En el concurso coincidió con Juanma, su actual pareja y padre de sus hijos. Ambos firmaron un paso por el programa muy bonito y sencillo, sin buscar las cámaras ni polémica, algo poco habitual en estos formatos.

El perfil de Azahara transmite una imagen muy ecofriendly e incluso hippie. La familia se caracteriza por llevar un estilo de vida muy saludable. Son veganos y practican muchos deportes. El principal, el paddle y el surf. De hecho, tienen una empresa donde dan clases de ambos estilos: 'La mar de bien', en Valencia y Málaga.

Las marcas que habitualmente colaboran con ella son de cosmética natural, moda slow o productos de alimentación bio. Estos últimos suelen aparecer en los vídeos en los que Azahara muestra diferentes recetas saludables a sus seguidores. Otra de las claves de su perfil son los viajes a zonas naturales de monte o playa. La malagueña acumula 623.000 seguidores en su comunidad de Instagram.

Rocío López (@rolito81)

Esta médico de familia también es una de las clásicas malagueñas en Instagram, donde tiene 102.000 seguidores, aunque, como Díaz, comenzó con un blog llamado 'Paradise Closet', que dejó de lado por falta de tiempo. Mamá de Cayetano, esta instagrammer suele enfocar más su contenido a la moda, a la belleza y a la decoración.

Sus colaboraciones versan principalmente entre la gastronomía y los viajes. Su marido, de hecho, es Carlos García, uno de los creadores de la marca malagueña de palmeritas 'Cayetanas'. En el perfil de la marca se la puede ver también posando en determinadas ocasiones.

Tiene un perfil elegante y sencillo, quizás algo menos activo que cuando empezó, y no suele mostrar en exceso a Cayetano en publicaciones. Probablemente sea una de las que más muestra Málaga en su feed, algo positivo para la ciudad.

Esperanza Aragón (@esperanza_as)

Esperanza cuenta con 25.400 seguidores a los que les muestra sus mejores looks. Además, es propicia a realizar hauls en stories (vídeos donde muestra la ropa que se compra). El pasado mes de octubre nació Estrella, su primera hija, por lo que añadió un nuevo tema a su Instagram, el de la maternidad.

Esperanza además de mostrar cómo combina su ropa, también enseña los looks que le pone a su pequeña, por lo que puede serte útil seguirla si tienes a una bebé en casa y necesitas inspiración para vestirla. En otras publicaciones también habla del cochecito o la silla ideal e incluso de la mejor bañera para su peque. Seguirla es todo un acierto si eres mamá primeriza.

Sabrina (@dollactitud)

Sabrina es madre de Dante y tiene 21.000 seguidores en Instagram. Su contenido trata temas como el deporte, los viajes y algo muy importante y necesario: la psicología y la salud mental en mamás como ella. En sus stories destacados cuenta con una carpeta sobre cómo gestionar la ansiedad cuando eres madre.

Si hay algo genial del perfil de Sabrina es que muestra, más allá del postureo, la verdad de una mamá joven y real. Publica sin problemas que la vida con niños no es siempre como la pintan. Como siempre dice, quiere a Dante por encima de todas las cosas, pero la vida de madre es como es: no comes a los horarios que querrías porque el niño no se duerme, las rabietas a determinada edad pueden llegar a desquiciarte y no tienes tiempo casi para cuidarte a ti misma.

Marina Andrade (@mylovelytini)

Una de las denominadas 'microinfluencers' que van surgiendo en la provincia, pero que llega pisando fuerte con sus dos niñas: Martina y Blanca. Marina es enfermera neonatal y asesora de lactancia y muestra, como Sabrina, la vida real de una mamá joven.

Uno de sus puntos fuertes son los textos donde relata su experiencia como madre en su feed, donde muchas mamás que forman parte de sus 9.908 seguidores se ven identificadas. Ella se quedó embarazada por primera vez en el último curso de la carrera y siguió hacia delante formando una bonita familia junto a su marido.

Algo también interesante de su perfil es que enseña cómo viajar barato en familia y aporta muchísimos consejos en sus reels. Seguro que te son muy útiles si estás preparando una escapada de cara al verano.

Es bastante manitas y cada cierto tiempo muestra cómo reforma de la manera más barata posible algunas estancias de su casa como la cocina (puedes ver el cambio en sus stories destacados). Además, su creatividad también sirve para jugar con sus pequeñas, a las que les propone muchas actividades y juegos diferentes.

Marina perdió también a un bebé y es muy especial cómo habla y ayuda del aborto a otras madres que pasan por lo mismo. Su perfil es uno de los más reales y completos y sube un contenido que merece muchos más seguidores.

