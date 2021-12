'Pitch and Putt': cuatro campos para empezar a jugar al golf en Málaga

La llegada de un deportista a lo más alto de su categoría siempre despierta el interés de la gente. Pasó con Rafa Nadal y el tenis, con Fernando Alonso y el automovilismo, con la selección de baloncesto y este año, tras la victoria en el US Open, ha ocurrido con Jon Rahm. El león de Barrika, primer español en conseguir este abierto, ha puesto el foco de atención en el golf.

Pese a lo que pueda parecer, salir y jugar los 18 hoyos que componen un campo no es tarea sencilla. Requiere horas de práctica y entrenamiento que, en multitud de ocasiones, no se ven recompensadas hasta que no pasa demasiado tiempo. Sin embargo, para todas aquellas personas que comienzan a familiarizarse con los hierros, las maderas y el driver, existe una modalidad adaptada: los campos de pitch and putt.

Hoyos de menos extensión (entre 40 y 120 metros) que reciben su nombre de los dos palos principales con los que se juega: el pitch y el putt, aunque también se puede recurrir a hierros cortos (8 y 9) y wedges para completar la bolsa. La oferta existente en la provincia es amplia y variada (12 campos), existiendo una gama amplia de alternativas para los jugadores en función de sus habilidades. Aquí tienes algunas opciones si quieres disfrutar de una jornada de golf en Málaga.

Bil bil golf

Ubicado en Benalmádena, este complejo se caracteriza por la presencia de olivos, árboles frutales y un lago que vertebra la distribución de las banderas. Con distancias que oscilan entre los 42 metros y los 115, la variedad de paisajes se extiende a lo largo y ancho de sus 18 hoyos (par 54). Predomina la presencia constante del mar al sur y las montañas al norte, siendo apreciable el Mediterráneo desde el tee de salida de los tres primeros hoyos.

"La parte central del recorrido cuenta con un río sorteando el campo, lo que exigirá al jugador un excelente control de la fuerza debido a sus greenes de menor tamaño", explican desde el club.

Benalmádena golf

Se trata de un campo que combina las características necesarias para que puedan jugar golfistas principiantes como experimentados, debido a la precisión que requiere su juego corto. Los 9 hoyos (par 27), de entre 46 y 100 metros, están distribuidos de forma circular, favoreciendo el "juego rápido" y sin pérdida de tiempo en "desplazamientos innecesarios": "En apenas una hora se puede realizar el recorrido completo", subrayan desde Benalmádena golf.

Entre los accidentes, descata un pequeño lago de agua reciclada y una arboleda compuesta mayoritariamente por pinos piñoneros. Cuenta también con tee de prácticas.

Guadalhorce club de golf

Situado en Campanillas (carretera de Cártama), se trata de un campo de Pares 3 donde se celebran torneos de pitch and putt, cuya extensión no sobre pasa en ningún hoyo los 120 metros. Si por algo se caracteriza el Guadalhorce es por la orografía: calles muy llanas, de dificultad media, con greenes pequeños y dos lagos que bañan casi todas las banderas. La versión reducida de este campo tiene un total de 1.634 metros.

Miguel Ángel Jiménez golf academy

Esta cancha fue diseñada por el propio golfista malagueño. Situado en la urbanización La Colina (Torremolinos), Miguel Ángel Jiménez ideó un campo de golf en el que la experiencia y la imaginación han sido factores determinantes para la distribución de las banderas. Fruto de ello es el hoyo 7. El jugador malagueño copió el hoyo 12 de Augusta como guiño al trazado americano, bautizándolo bajo el nombre de Angustias.

"La instalación radica en una superficie de siete hectáreas con leves ondulaciones del terreno, paralelo al tramo ferroviario que une Málaga con Fuengirola. El pitch and putt ocupa más de 30.000 metros cuadrados, y 16.000 el campo de prácticas", destacan.

Los hoyos tienen una distancia que oscila entre los 54 y 128 metros, teniendo todas las salidas con césped natural. Además, cuenta con dos lagos artificiales conectados entre sí y presentes en varios hoyos, así como nueve bunkers a lo largo del recorrido; obstáculos que obligan a un incremento de la precisión de los jugadores.

Sigue los temas que te interesan