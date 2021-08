Así es La Málaga Moderna, la marca que viste a Juanma Moreno en sus vacaciones

Es malagueña y la viste Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía en sus vacaciones. Así es La Málaga Moderna, la marca cien por cien malaguita que está arrasando en los últimos meses.

Sus prendas estrella, las camisetas básicas con detalles malagueños. En el caso de la que lleva el presidente, el espeto es el protagonista. De hecho, el modelo se llama 'Meses sin R/Espeto y Color II', en referencia a que la mejor época para comer este manjar malagueño es entre junio y agosto.

Una imagen de la espalda de la camiseta del presidente.

En la espalda, pese a que Moreno no lo muestre, la camiseta incluye un gran espeto de colores. Un guiño más del presidente hacia su tierra, Málaga. Además de su modelo, La Málaga Moderna cuenta con otros diseños ingeniosos como la línea 'Hay Química', donde se utilizan elementos de la tabla periódica para formar palabras como 'biznaga' o 'espeto'.

Arte malaguita

El creador de la marca, Diego Ríos Padrón es un amante de Málaga y de los pinceles. "Creo que podría vivir en otra ciudad que no fuera Málaga; no lo sé, igual sí, pero en este momento tampoco tengo muchas ganas de comprobarlo. Estoy enamorado de mi ciudad, con la que discuto mucho y bien", cuenta en su web.

La Málaga Moderna vende láminas de todo tipo de temáticas. Desde cámaras antiguas que en su día fueron modernas, hasta ilustraciones de la Farola. "Para mí, dibujar es una forma distinta de relacionarte con la realidad. Con rotulador calibrado, con lápiz, con guache o con acuarela intento llevar al papel lo que veo, no lo que debiera ver, lo que me gusta y lo que me emociona. Siempre llevo un cuaderno y algo con que dibujar, porque siempre es un buen momento para aprender", detalla en su tienda online.

De hecho, a modo de curiosidad, desde que comenzó 2021 se encuentra inmerso en un reto twittero con el abogado Enrique Ortíz Sierra: subir durante un año a la plataforma bocetos pintados por él mismo acompañados de poemas de reconocidos autores. Algunos de los que ha publicado ya son de Pedro Soto De Rojas, Elena Martín Vivaldi, Vicente Huedrovo, o Peter Handke, que fue en su día premio Nobel de Literatura. A día de hoy, va por el día 235 de 365 y ya ha rellenado un total de siete cuadernos y acaba de comenzar el octavo.

