Vélez-Málaga concede la Medalla de Oro de la Ciudad a la Orden Franciscana

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha concedido la Medalla de Oro de la Ciudad a la Orden Franciscana por su histórica labor social, educativa y cultural desde el siglo XV. El Pleno municipal no ha aprobado la propuesta de crear nuevos espacios de aparcamiento, aunque el Ayuntamiento destaca que ya ha habilitado más de 1.500 plazas y prevé 64 adicionales en el centro histórico. No se suspende la tasa de residuos; el cobro y notificación continúan, aunque se revisan casos concretos de posibles errores en la facturación. El Pleno ha respaldado iniciativas por el Día Mundial de la Salud Mental y el Día del Alzheimer, y se han activado medidas para vigilar y controlar la expansión del avispón oriental.

El Pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha aprobado este martes la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad a la Orden Franciscana, en reconocimiento a la trayectoria histórica y social de una institución vinculada al municipio desde finales del siglo XV.

La distinción reconoce la huella de los franciscanos en diferentes ámbitos de la vida veleña, entre ellos la educación, la cultura, la asistencia social y las tradiciones locales. El acuerdo da continuidad al expediente iniciado por el Ayuntamiento para poner en valor la relación de la institución con varias generaciones de vecinos.

La concesión de la Medalla de Oro ha sido uno de los principales asuntos de una sesión plenaria en la que también se han abordado cuestiones relacionadas con el aparcamiento, la tasa de residuos, la vivienda y la prevención sanitaria y ambiental.

En materia de estacionamiento, el Pleno no ha aprobado la propuesta para crear y poner a disposición nuevos espacios de aparcamiento al no contar con el respaldo del equipo de Gobierno. El Ayuntamiento ha defendido que ya está desarrollando una estrategia propia para ampliar la oferta y ha recordado que ha puesto a disposición de vecinos y visitantes más de 1.500 plazas mediante la adaptación y mejora de diferentes parcelas.

A esta cifra se suma el proyecto para crear 64 nuevos aparcamientos en el Centro Histórico, junto a la Jefatura de la Policía Local, cuyas obras fueron anunciadas el pasado mes de mayo.

El Gobierno municipal ha defendido que la política de aparcamientos debe responder a una planificación global y adaptarse a las necesidades de cada zona, mediante la habilitación de parcelas y nuevas actuaciones.

Sin suspensión general de la tasa de residuos

Otro de los asuntos debatidos ha sido la tasa de residuos. El Pleno no ha respaldado la suspensión general del procedimiento de notificación y cobro.

El Gobierno municipal ha defendido que el procedimiento debe continuar conforme al marco establecido, aunque se mantenga la atención individualizada a los contribuyentes a través del Patronato de Recaudación.

El Ayuntamiento señala que se están revisando situaciones concretas en las que se han planteado posibles incidencias, entre ellas duplicidades o discrepancias en los metros de determinados locales, con el objetivo de corregir aquellos casos en los que se confirme la existencia de errores.

Tampoco ha salido adelante la propuesta del PSOE para modificar la ordenanza fiscal del IBI en relación con la bonificación para empresas de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria. El Gobierno local ha defendido el mantenimiento de estas herramientas fiscales como vía para favorecer la actividad constructora y el desarrollo de nueva oferta residencial.

En este ámbito, el Ayuntamiento ha señalado además la falta de capacidad de la red eléctrica como uno de los problemas que actualmente condicionan el desarrollo de proyectos que permitirían construir más de 4.000 viviendas en el municipio.

Durante la sesión, el Pleno también ha respaldado declaraciones institucionales con motivo del Día Mundial de la Salud Mental y el Día Mundial del Alzheimer, con un llamamiento a la sensibilización, la prevención y el apoyo a las personas afectadas y sus familias.

Asimismo, se han adoptado medidas de vigilancia, prevención y control ante la expansión del avispón oriental, con el objetivo de reforzar su detección y seguimiento y actuar ante posibles afecciones en el municipio.