Diseño del nuevo enlace de la A-7 en Vélez-Málaga. Ministerio de Transporte

Paso clave para mejorar los accesos a Vélez-Málaga: el Gobierno aprueba el proyecto para el nuevo enlace con la A-7

Las claves Síguenos

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado el proyecto para transformar el acceso de la A-7 a Caleta de Vélez en un enlace completo. La actuación, con una inversión de 6,6 millones de euros, contempla la construcción de dos nuevos ramales y dos glorietas conectadas por la vía transversal bajo la autovía. El nuevo enlace permitirá realizar todos los movimientos actualmente restringidos y mejorará la conexión entre Vélez-Málaga y Caleta de Vélez. La obra forma parte del programa de conservación de carreteras, que ha supuesto más de 123 millones de euros invertidos en la provincia de Málaga desde 2018.

Importante noticia para los vecinos de Vélez-Málaga. El acceso de la A-7 a Caleta de Vélez afronta su transformación para dejar atrás el actual semienlace y convertirse en un enlace completo.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha comunicado este lunes la aprobación definitiva del proyecto de trazado de la actuación, que contempla una inversión estimada de 6,6 millones de euros, IVA incluido.

La intervención se localiza en el kilómetro 951 de la A-7 y permitirá completar los movimientos que actualmente no pueden realizarse desde este enlace.

El proyecto prevé, en concreto, la construcción de dos nuevos ramales: uno para permitir la incorporación a la autovía en sentido Almería y otro para posibilitar la salida de la A-7 en sentido Málaga.

A ambos lados de la autovía se habilitarán además dos nuevas glorietas, conectadas entre sí mediante la vía transversal que discurre por debajo de la A-7. La actuación completará así la configuración del enlace y conectará los nuevos ramales con los dos que ya existen.

Dos nuevos ramales y dos glorietas

La actuación mantiene la vía transversal existente, sobre la que se dispondrá la conexión entre las dos glorietas proyectadas.

También se modificarán las conexiones de los dos ramales actuales con esas glorietas y la del vial que comunica Vélez-Málaga y Caleta de Vélez y que cruza bajo la autovía.

El proyecto incorpora además la reposición de un camino de servicio existente que se verá afectado por el movimiento de tierras de uno de los nuevos ramales.

Pese a la envergadura de la remodelación del enlace, no se contempla actuar sobre la propia A-7, salvo la construcción de los dos nuevos carriles de cambio de velocidad necesarios para conectar los nuevos ramales con la autovía.

La solución proyectada responde a una configuración de diamante con pesas, con una glorieta a cada lado de la autovía y los ramales conectados con ellas.

La aprobación anunciada ahora supone el cierre de la fase de proyecto de trazado después del periodo de información pública iniciado tras su aprobación provisional.

El proyecto ya había sido aprobado provisionalmente en septiembre de 2025 con un presupuesto base de licitación de 6.606.985,36 euros, y entonces se abrió el trámite de información pública y de consultas a las administraciones y organismos afectados.

Ahora, con la aprobación definitiva, el Ministerio señala que próximamente se publicará el correspondiente anuncio en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Más de 123 millones en conservación de carreteras en Málaga

Transportes encuadra esta actuación dentro de su programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado.

Según el Ministerio, desde junio de 2018 se han invertido más de 123 millones de euros en la provincia de Málaga dentro de este programa.

Entre las actuaciones mencionadas por el departamento figura la rehabilitación del firme en el enlace entre la A-45 y la A-92, en Antequera, y la ampliación de una estructura del ramal que conecta la MA-21 con la MA-20 en sentido Barcelona, a la altura del término municipal de Málaga, cuyo contrato fue licitado por 2,54 millones de euros.