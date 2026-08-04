A solo 40 minutos de Málaga: este es el municipio donde más crece el precio del alquiler de toda la provincia

Las claves

Las claves Generado con IA Vélez-Málaga lidera el aumento del precio del alquiler en la provincia, con una subida interanual del 20,6% hasta los 11,3 €/m². Otros municipios con fuertes incrementos son Casares (+16,9%), Antequera (+13%), Coín (+11,3%) y Fuengirola (+10,6%). Marbella sigue siendo el municipio más caro, con un alquiler medio de 23,9 €/m², seguido de Benahavís y Estepona. Rincón de la Victoria es el único municipio donde el alquiler ha bajado, con una caída del 2% hasta los 13,1 €/m².

El mercado del alquiler sigue encareciéndose en la provincia de Málaga, aunque el mayor dinamismo ya no se concentra en la capital ni en los municipios con los precios más elevados.

Según el último informe de Idealista correspondiente al mes de julio, Vélez-Málaga registra el mayor incremento interanual del precio del alquiler de vivienda usada, con una subida del 20,6%, hasta alcanzar los 11,3 euros por metro cuadrado.

El municipio de la Axarquía encabeza un ranking en el que también destacan Casares, con un aumento del 16,9% (16,2 €/m²), y Antequera, donde el precio ha crecido un 13% en el último año, situándose en 8,7 euros por metro cuadrado.

Por encima del 10% también se encuentran Coín (+11,3%; 11,8 €/m²), Fuengirola (+10,6%; 17,3 €/m²), Alhaurín de la Torre (+10,2%; 13,3 €/m²) y Alhaurín el Grande (+10,2%; 11,4 €/m²), reflejando un fuerte incremento en distintos puntos de la provincia.

En un segundo escalón aparecen Marbella (+9,1%), Benalmádena (+7%), Manilva (+6,6%), Estepona (+6,4%), Mijas (+5,1%), Torrox (+4,1%), Torre del Mar (+4,1%), Torremolinos (+3,6%), Ronda (+3,3%), Málaga capital (+2,5%) y Cártama (+2,4%).

Marbella sigue siendo la más cara

Aunque no lidera las subidas, Marbella continúa siendo el municipio con el alquiler más elevado de la provincia, con un precio medio de 23,9 euros por metro cuadrado. Le siguen Benahavís, con 22,7 euros, y Estepona, con 21,1 euros por metro cuadrado, los tres únicos mercados que superan la barrera de los 20 euros.

Tras ellos se sitúan Málaga capital y Mijas, ambas con 16,4 euros por metro cuadrado, Fuengirola (17,3 €/m²), Torremolinos (17,8 €/m²), Casares (16,2 €/m²) y Benalmádena (16,9 €/m²).

En el extremo opuesto figuran Ronda, con 7,6 euros por metro cuadrado, y Antequera, con 8,7 euros, como los mercados más asequibles entre los municipios analizados.

El informe deja una caída de precios en la provincia. Rincón de la Victoria reduce un 2% el precio medio del alquiler respecto a hace un año, hasta los 13,1 euros por metro cuadrado, convirtiéndose en el único municipio malagueño del estudio donde las rentas descienden.