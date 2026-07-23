Vélez-Málaga apuesta por los negocios locales en el Centro Histórico: darán hasta 4.000 euros a cada proyecto

Presentación de las Ayudas del Centro Histórico de Vélez-Málaga. Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Vélez-Málaga lanza ayudas de hasta 4.000 euros para negocios en el Centro Histórico, dirigidas a autónomos y pymes. La subvención cubre hasta el 100% de la inversión para nuevas actividades, traslados, reformas, ampliaciones o mejoras tecnológicas y de accesibilidad. Los gastos subvencionables incluyen obras, equipamiento, eficiencia energética, digitalización y tasas iniciales, excluyendo inmuebles y bienes consumibles. Las solicitudes se pueden presentar hasta el 30 de septiembre de 2026 y la ayuda se abonará por adelantado sin necesidad de garantías.

Vélez-Málaga ha dado a conocer las nuevas ayudas económicas destinadas a fomentar la revitalización social, económica, comercial y patrimonial del Centro Histórico, según han informado en un comunicado.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía del Centro Histórico, cuenta con una dotación inicial de 20.000 euros, ampliable en función de la demanda y de la disponibilidad presupuestaria, y permitirá subvencionar hasta el 100% de la inversión realizada, con un máximo de 4.000 euros por proyecto.

Estas ayudas están dirigidas a personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas (pymes) que desarrollen su actividad dentro del ámbito delimitado por el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Centro Histórico de Vélez-Málaga.

En concreto, podrán beneficiarse quienes pongan en marcha una nueva actividad económica, trasladen su negocio desde otra zona al Centro Histórico, reformen, amplíen o modernicen un establecimiento ya existente o incorporen mejoras tecnológicas o de accesibilidad en sus locales.

Entre los gastos subvencionables se incluyen las obras de adecuación y reforma de los establecimientos, la adquisición de equipamiento y mobiliario, instalaciones técnicas, actuaciones de eficiencia energética, mejora de fachadas, proyectos de digitalización, compra de software y hardware, así como gastos iniciales derivados de tasas, licencias municipales, estudios técnicos o asesoramiento profesional.

No serán subvencionables la adquisición o alquiler de inmuebles, los bienes consumibles, el IVA no deducible ni aquellos gastos que no estén directamente relacionados con la actividad económica.

Las solicitudes podrán presentarse en el Registro General del Ayuntamiento de Vélez-Málaga o a través de la sede electrónica municipal hasta el 30 de septiembre de 2026, acompañadas de la documentación exigida en las bases reguladoras.

La concesión de las ayudas se realizará mediante concesión directa, tras la evaluación técnica del cumplimiento de los requisitos establecidos.

Uno de los aspectos más destacados de esta convocatoria es que el Ayuntamiento abonará de forma anticipada el 100% de la ayuda concedida, sin necesidad de constituir garantías, con el objetivo de facilitar la puesta en marcha de las actuaciones subvencionadas. Las personas y empresas beneficiarias deberán mantener la actividad durante un periodo mínimo de dos años y justificar adecuadamente la aplicación de los fondos recibidos.

Toda la información relativa a la convocatoria, incluidas las bases reguladoras, anexos, modelos de solicitud y documentación necesaria para optar a estas ayudas, ya se encuentra disponible para su consulta y descarga en la página web del Ayuntamiento de Vélez-Málaga.

El alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, destacó que "con esta nueva línea de ayudas seguimos avanzando en nuestro compromiso de recuperar el dinamismo del Centro Histórico, favoreciendo la implantación de nuevos negocios, apoyando a quienes ya desarrollan su actividad en la zona y generando nuevas oportunidades de empleo y crecimiento económico".

Por su parte, el concejal del Centro Histórico, Juan Fernández Olmo, señaló que "hemos diseñado una convocatoria sencilla y ágil que elimina trabas administrativas y ofrece un apoyo económico directo para incentivar la apertura de nuevos establecimientos y la mejora de los ya existentes".