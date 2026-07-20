Las claves

Las claves Generado con IA Vélez Málaga se suma a la Red Española de Capitales de la Cultura, impulsada por la FEMP. La pertenencia a la red permite compartir experiencias y realizar más proyectos culturales entre municipios. El Ayuntamiento se compromete a participar activamente en la red y desarrollar iniciativas que fortalezcan el ecosistema cultural local. La incorporación busca posicionar a Vélez Málaga como referente cultural a nivel nacional y motor de desarrollo social, económico y turístico.

Vélez Málaga da un salto en el terreno cultural. El Ayuntamiento ha aprobado este lunes que el municipio se adhiera a la Red Española de Capitales de la Cultura.

Es una iniciativa impulsada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que reúne a las ciudades comprometidas con la cultura como motor de desarrollo, cohesión social e innovación.

Pertenecer a esta red implica poder compartir experiencias entre los municipios participantes y, en definitiva, realizar más proyectos culturales que atraigan, a su vez, a más personas interesadas en ellos.

"La incorporación a esta Red supone una oportunidad para situar a Vélez-Málaga en el lugar que le corresponde dentro del panorama cultural nacional. Nuestro municipio lleva décadas apostando por la cultura como una seña de identidad y como un motor de desarrollo social, económico y turístico", ha asegurado el alcalde veleño Jesús Lupiáñez.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga se compromete a participar activamente en los grupos de trabajo de la Red y a desarrollar actuaciones alineadas con sus objetivos, impulsando iniciativas que fortalezcan el ecosistema cultural local, fomenten la participación ciudadana, la cooperación institucional y la promoción del municipio como referente cultural.