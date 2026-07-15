Vélez-Málaga incorpora una bicicleta eléctrica para limpiar el paseo marítimo de Torre del Mar

El nuevo triciclo eléctrico que van a utilizar en Vélez Málaga. EE

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Las claves Generado con IA Vélez-Málaga incorpora una bicicleta eléctrica especial para limpiar el paseo marítimo de Torre del Mar. El modelo BKL Cube es un triciclo eléctrico de carga pesada, con autonomía de hasta 60 km y capacidad para contenedores de 90 y 120 litros. La bicicleta permite limpiar de forma silenciosa y sin emisiones contaminantes, facilitando el vaciado de papeleras y el transporte de residuos. La iniciativa busca una ciudad más sostenible y eficiente, adaptando vehículos ecológicos para trabajos en zonas peatonales.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha incorporado una bicicleta eléctrica especial para realizar labores de limpieza en el paseo marítimo de Torre del Mar.

Es un modelo BKL Cube, un triciclo eléctrico de carga pesada diseñado específicamente para servicios municipales de limpieza y logística urbana.

Está equipado con asistencia eléctrica al pedaleo mediante un motor de 250 vatios y permite realizar los desplazamientos de forma completamente libre de emisiones contaminantes y con un nivel sonoro prácticamente inapreciable, contribuyendo también a reducir la contaminación acústica en espacios de uso peatonal.

Dispone de una autonomía de hasta 60 kilómetros, una elevada capacidad de carga compatible con contenedores de 90 y 120 litros, suspensión, frenos hidráulicos de disco y un radio de giro reducido que facilita su maniobrabilidad en zonas de gran tránsito de personas. Además, incorpora un toldo de protección.

Un momento de la presentación con el alcalde, Jesús Lupiáñez. EE

Esta bicicleta estará destinada principalmente al vaciado y sustitución de las papeleras del paseo marítimo durante los turnos de mañana y tarde, así como al transporte de bolsas de residuos y material de limpieza, permitiendo realizar recorridos de forma rápida y eficiente sin necesidad de utilizar vehículos de mayor tamaño.

El alcalde, Jesús Lupiáñez, ha señalado que "esta nueva bicicleta representa perfectamente el modelo de ciudad que queremos: una ciudad más moderna, más sostenible y más eficiente. Apostamos por vehículos de cero emisiones, silenciosos y especialmente adaptados para trabajar en zonas peatonales sin interferir en el tránsito de vecinos y visitantes, mejorando además la rapidez de actuación del servicio".