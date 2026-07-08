Arranca el Weekend Beach Festival en Torre del Mar esta semana: todos los conciertos y horarios

Un momento de la presentación del Weekend Beach Festival 2026. EE

Las claves

Las claves Generado con IA El Weekend Beach Festival 2026 se celebra en Torre del Mar del 9 al 11 de julio, con tres días de conciertos y actividades. Entre los artistas destacados figuran La Pegatina, Medina Azahara, David Bisbal, Ana Mena, Dellafuente, Myke Towers y Abraham Mateo. El festival cuenta con tres escenarios, 26.000 metros cuadrados de espacio, 3.000 plazas de aparcamiento y servicio de lanzadera. En la edición anterior, el evento reunió a unos 90.000 asistentes y generó un impacto económico de 12 millones de euros en la zona.

Estamos en verano, es época de festivales y esta semana tiene lugar uno de los más emblemáticos.

Es el Weekend Beach Festival 2026, que se celebra cada año en Torre del Mar y que, en esta ocasión, se desarrollará este jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de julio.

Este miércoles se han presentado los últimos detalles por parte del primer teniente de alcalde del municipio y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia; la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Lourdes Piña; el diputado provincial de Educación y Juventud, José Santaolalla Merino; la directora de Comunicación y Relaciones Externas de Cervezas Victoria, Genoveva Ferragut; y la directora artística del festival, Fátima Rodríguez.

Jueves 9 de julio

El festival abrirá oficialmente sus puertas este jueves 9 de julio con su tradicional Fiesta de Bienvenida, encabezada por el ritmo festivo de La Pegatina y el histórico rock andaluz de Medina Azahara, que se encuentra inmerso en su despedida de los escenarios y ofrecerá en Torre del Mar una de las pocas oportunidades para disfrutar de su directo.

La primera jornada contará también con Boikot, una de las bandas de rock más reconocidas por su carácter y compromiso social; Ballesteros DJ; los malagueños Break The Senses; JP Fernández; Vilu Gontero e Idaira Siles, ganadora del Concurso Emmerge.

Viernes 10 de julio

Es uno de los días más fuertes del festival con David Bisbal,Ana Mena o el artista granadino Dellafuente, que ofrecerá en Torre del Mar su único concierto en Andalucía. Morad y Alcalá Norte también están en el cartel.

A ellos se les suma en los diversos escenarios Anthony Godfather, Detlef, EMM, Fleur Shore, Les Castizos, Miguel Bastida y Richi Risco.

Sábado 11 de julio

Myke Towers, uno de los grandes iconos internacionales de la música urbana latina, será uno de los protagonistas junto al artista andaluz Abraham Mateo.

Biznaga, Mägo de Oz, Walls, José de las Heras, Kybba, Los Estanques y El Canijo de Jerez también actuarán este sábado en Torre del Mar.

Y habrá música electrónica con Boris Brejcha, BIIA, DJ Pepo, Herman Priet, Miguel Payda, Oliver Gil y Patrick Mason.

El cartel completo de actuaciones, escenarios y horas del Weekend Beach Festival EE

3.000 aparcamientos, lanzaderas y tres escenarios

Una de las particularidades de este festival, que acaba a altas horas de la madrugada, es que está junto al mar. Hay tres escenarios, un espacio total de 26.000 metros cuadrados, 3.000 aparcamientos y servicio de lanzadera.

El Weekend Beach Festival recibió durante su pasada edición alrededor de 90.000 asistentes y generó un impacto económico estimado de 12 millones de euros en el municipio y su entorno.