Muere un bañista de 65 años en la playa de Torre del Mar, en Vélez-Málaga

Imagen de las playas de Torre del Mar.

Las claves

Las claves Generado con IA Un bañista de 65 años ha fallecido este viernes en la playa de Torre del Mar, en Vélez-Málaga. El suceso ocurrió en torno a las 10:45 horas, cuando un ciudadano alertó al 1-1-2 tras sacar del mar al hombre inconsciente. Servicios sanitarios y cuerpos policiales acudieron al lugar y confirmaron la muerte del bañista.

Un bañista ha muerto en la mañana de este viernes en una playa de Vélez-Málaga (Málaga), según informa el servicio de emergencias 1-1-2.

De acuerdo con los datos aportados por este organismo, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, un ciudadano ha llamado al 1-1-2 a las 10:45 horas para informar de que habían sacado del mar a un hombre que no respondía, en la playa de Torre del Mar.

La sala del 1-1-2 activó al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local y a la Policía Nacional.

Fuentes sanitarias desplazadas al lugar han confirmado el fallecimiento del varón, de 65 años, sin que hayan trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso.