Vélez-Málaga inicia el proceso para otorgar su máxima distinción a los franciscanos

La concejala de Vélez Málaga Lourdes Piña en la presentación de esta propuesta.

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Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez-Málaga inicia los trámites para conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Orden Franciscana, reconociendo más de 500 años de servicio y compromiso. La Orden Franciscana ha sido clave en la educación, asistencia social y dinamización comunitaria del municipio desde finales del siglo XV. Los franciscanos fundaron el Colegio San Antonio y han promovido iniciativas educativas, culturales, deportivas y solidarias a lo largo de la historia local. El reconocimiento contará con un sistema de firmas públicas para que cofradías, asociaciones y ciudadanos respalden la concesión de la distinción.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha comenzado los trámites para conceder la Medalla de Oro de la Ciudad a la Orden Franciscana. Este galardón premia más de 500 años de servicio, dedicación y compromiso continuo con el municipio y sus habitantes.

El objetivo es ensalzar la enorme aportación de la comunidad religiosa en el devenir histórico, asistencial, cultural y educativo de la localidad de la Axarquía.

La orden se estableció en el municipio a finales del siglo XV en torno al Real Convento de San Francisco. Desde entonces, se transformó en un pilar fundamental para la enseñanza, el auxilio social y la dinamización comunitaria de toda la comarca.

Los frailes asumieron la escolarización de los niños desde la época de la Reina Juana I. Garantizaron conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo a familias humildes en tiempos donde recibir una educación formal constituía un beneficio exclusivo de las clases altas.

Posteriormente, este valioso legado pedagógico se consolidó firmemente con la fundación del Colegio San Antonio. Dicho centro escolar terminó convirtiéndose en un espacio de formación de referencia absoluta para miles de hogares y sucesivas generaciones de ciudadanos veleños.

“Estamos hablando de un reconocimiento reservado a quienes forman parte esencial de la historia y de la identidad de nuestra ciudad, y la Orden Franciscana reúne méritos más que suficientes para formar parte de ese legado”, ha dicho la concejala Lourdes Piña.

El expediente administrativo ensalza también el amparo humanitario de la congregación en momentos críticos. Los religiosos auxiliaron de forma directa a enfermos y familias desamparadas durante las diversas epidemias, hambrunas y etapas de carestía que golpearon duramente a la población local.

Su impronta es visible en el patrimonio local y la Semana Santa. El Convento de San Francisco acogió originalmente a la patrona y originó las hermandades más antiguas. Además, la tradición vincula a los monjes con el nacimiento de la Real Feria de San Miguel.

Pese a sufrir la interrupción de la desamortización en 1836, la comunidad retornó en 1916. En su etapa moderna han promovido el asociacionismo juvenil, actividades solidarias, agrupaciones deportivas como los Antonianos y una constante agenda cultural que sigue plenamente vigente hoy día.

Esta distinción honorífica está reservada de forma estricta para entidades singulares de gran impacto histórico. En el pasado la recibieron la Virgen de los Remedios Coronada, la Virgen del Carmen de Torre del Mar, las Angustias Coronada y Jesús “El Pobre”.

Con el propósito de involucrar a la sociedad, la administración local habilitará un sistema de firmas públicas. Cofradías, asociaciones ciudadanas, entidades de toda índole y particulares podrán sumarse formalmente y manifestar su respaldo a la concesión de esta medalla.

“Queremos que este reconocimiento nazca también del sentir de la sociedad veleña. Son muchas las generaciones que han convivido con los franciscanos y han recibido su apoyo, su formación o su acompañamiento espiritual, por lo que consideramos importante que todas aquellas entidades y personas que lo estimen oportuno puedan sumarse a esta iniciativa y dejar constancia de su apoyo a la concesión de la Medalla de Oro de la Ciudad”, ha recalcado Piña.