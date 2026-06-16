Así ha sido la demolición del chiringuito Berebere en la costa de Vélez-Málaga: "Llevaba seis años sin título alguno"

Otro vídeo del derribo del chiringuito Berebere en Torre del Mar.

Las claves

Las claves Generado con IA El chiringuito Berebere Oasis de Mar en Vélez-Málaga ha sido demolido tras seis años sin título habilitante ni pagos obligados. La demolición se produce después de una larga batalla legal, con múltiples recursos judiciales que finalmente fueron rechazados. El gerente del establecimiento, José María Alba, se despidió de la clientela tras 18 años de actividad, lamentando no haber logrado una reubicación cercana. El Ayuntamiento de Vélez niega haber bloqueado la reubicación y defiende que cualquier solución debe cumplir la legalidad y los procedimientos administrativos.

La demolición del chiringuito Berebere Oasis de Mar, uno de los establecimientos más conocidos del litoral de la Axarquía, viene a ser una especie de crónica de una muerte anunciada.

La entrada de las máquinas este martes para echar abajo el negocio hostelero venía demorándose en el tiempo como consecuencia de la pugna legal que durante años ha mantenido la propiedad del establecimiento.

Sin embargo, los últimos fallos han sentenciado su permanencia sobre la playa. Así lo apunta fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, que subrayan el hecho de que este restaurante llevaba seis años sin título alguno y sin afrontar los pagos obligados.

"No se ha tirado antes porque ha puesto una catarata de recursos judiciales para retrasarlo”, apuntan las fuentes, que inciden en el hecho de que el derribo tiene lugar después de que hayan sido rechazados todos los recursos interpuestos.

Otro vídeo del derribo del chiringuito Berebere en Torre del Mar.

Ha sido el propio negocio el que dio ayer a conocer el fatal desenlace. Por medio de un comunicado en redes sociales, el gerente, José María Alba, se despedía de la clientela. "Después de 18 años de amor, risas y buena comida, ha llegado el momento de decir adiós", decía.

El proceso de recuperación del dominio público marítimo-terrestre ha estado condicionado por una intensa batalla judicial, que ha llegado al Tribunal Supremo.

En su comunicado, el propio chiringuito sostiene que durante los últimos meses ha tratado de buscar una solución para su continuidad en el entorno. En concreto, en un terreno municipal localizado a pocos metros.

Sin embargo, según el establecimiento, esto no ha sido posible por la negativa de la Tenencia de Alcaldía de Torre del Mar, a la que ha acusado de no apoyar a los empresarios locales.

Una versión que se contrapone con la esgrimida por el Ayuntamiento de Vélez, que niega haber bloqueado solución alguna y recuerda que las decisiones sobre el dominio público marítimo-terrestre corresponden a otras administraciones competentes.

La Tenencia subraya que cualquier reubicación, incluso en suelo municipal, debería ajustarse a los principios de legalidad, igualdad, libre concurrencia y transparencia, dentro de los procedimientos administrativos establecidos.

Por ello, desde el Consistorio se considera "especialmente injusto" que se le atribuya la responsabilidad del cierre del establecimiento y defiende que durante años se permitió una situación excepcional vinculada a la actividad del chiringuito, en un contexto administrativo complejo.

"El apoyo a los empresarios no puede confundirse con la posibilidad de excepcionar la ley", señala el comunicado municipal.

El derribo del Berebere Oasis de Mar marca el final de una etapa en uno de los enclaves más frecuentados del litoral de Torre del Mar, donde el establecimiento llegó a consolidarse como un referente gastronómico y social.