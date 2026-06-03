Mango se expande en el centro comercial El Ingenio: abre una tienda de dos plantas y tendrá otra para jóvenes

Vista de la nueva tienda de Mango en el centro comercial El Ingenio en Vélez Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Mango ha inaugurado una nueva tienda de 800 metros cuadrados y dos plantas en el centro comercial El Ingenio de Vélez-Málaga. El nuevo local amplía la oferta de ropa femenina e incorpora la sección Mango Man de moda masculina. El antiguo local de Mango se transformará en una tienda dirigida al público juvenil bajo la marca Mango Teen. En junio, Last Price Outlet y la firma polaca Pepco también abrirán en El Ingenio, que ha sumado otras marcas este año.

La cadena española de ropa Mango se hace más fuerte en el centro comercial El Ingenio de Vélez-Málaga.

La firma acaba de abrir un nuevo establecimiento de 800 metros cuadrados distribuidos en dos plantas en el que, además de ampliar su sección de ropa femenina, ha incorporado los productos de Mango Man especializado en moda masculina.

No será la única apuesta de Mango por este centro comercial veleño ya que en su anterior local, de 300 metros cuadrados, va a abrir otra tienda especializada en el público juvenil bajo la marca Mango Teen.

Mango ha abierto en Vélez también su línea masculina.

Desde este espacio señalan que la nueva tienda de Mango "tiene una imagen cálida, con tonos beiges y blancos, e incorporando materiales como la madera y la cerámica".

Por otra parte, en el centro comercial, propiedad de Salsa Patrimonio y gestionado por MVGM, se destaca que en junio se incorporarán la marca Last Price Outlet y la firma polaca Pepco.

En lo que va de año se han instalado ya en El Ingenio Bria, Harper&Neyer, Lizarrán, Roberto Martín, Tizos y Mister Minit.