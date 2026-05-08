Vélez-Málaga construirá cuatro pasos elevados en la antigua N-340 a la altura de Benajarafe y Almayate

Las obras de los pasos de peatones elevados de Vélez-Málaga. Ayuntamiento de Vélez-Málaga

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Las claves Generado con IA Vélez-Málaga ha iniciado la construcción de cuatro pasos de peatones elevados en la antigua N-340a, entre Benajarafe y la desembocadura del río Vélez. Las obras buscan mejorar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal en zonas de alta densidad de tráfico y viviendas, incluyendo Almayate, Valleniza y la entrada de Benajarafe. La actuación, con un presupuesto de 38.113,57 euros y un plazo de ejecución de 10 días, incluye señalización luminosa para aumentar la visibilidad de los pasos. La instalación de estos pasos elevados responde a una demanda vecinal y permitirá reducir la velocidad del tráfico en la zona, que pasará a considerarse travesía urbana.

Vélez-Málaga ha anunciado que este viernes se ha puesto en marcha una obra determinante "en la regulación de la circulación y seguridad vial de una de las principales arterias de acceso y tránsito del municipio, la CN-340a".

Estos trabajos, según han informado en un comunicado, se tratan de la configuración de cuatro pasos de peatones elevados que, debido a la existencia de viviendas y zonas urbanas próximas, requiere de la disposición de estos elementos para el cruce del vial.

Tras la reciente cesión de la titularidad al Ayuntamiento por el Gobierno del Estado del tramo de la antigua N-340 comprendido entre Benajarafe y la desembocadura del río Vélez, el primer edil local ha comunicado la primera de las actuaciones ejecutadas en las inmediaciones, consistente en la instalación de cuatro nuevos pasos elevados.

Estos son “necesarios para la regulación del tránsito peatonal en este entorno, lo que significa garantizar la funcionalidad y seguridad en la zona y una mayor fluidez y accesibilidad en el tráfico rodado de un tramo que presenta una importante densidad vehicular y de viandantes en determinados momentos del día”.

Tras la incorporación de los nuevos pasos elevados, la CN-340a adquirirá la calificación de travesía, suponiendo ello una reducción de la velocidad en los tramos.

Por ello, Lupiáñez ha considerado esta acción de acondicionamiento "un paso decisivo, una inversión que repercutirá de forma directa en esta vía, a fin de adaptarla a las necesidades reales de los vecinos”.

Los cuatro pasos de peatones específicos se harán en plataforma elevada para reducir la velocidad de circulación (templado de tráfico). Las obras, iniciadas este viernes, poseen una asignación presupuestaria de 38.113,57 euros, estimándose un plazo de ejecución aproximado de las mismas de 10 días.

La actuación se va a acometer en Benajarafe y Almayate, adjudicada a la empresa Pavasur 1, S. L., constituye, tal y como ha especificado el mandatario veleño, “una destacada demanda de los vecinos”, que habitualmente efectúan sus desplazamientos por esta calzada.

Los pasos peatonales irán ubicados en: Almayate, Valleniza (Castillo del Marqués y urbanización Vallemar) y entrada de Benajarafe (altura de Torre Moya). En el caso de Valleniza, la inserción de ambos elementos elevados responde a un criterio estratégico, pues prestarán servicio al desarrollo habitual de la Escuela de Hostelería y al CEIP Torrejaral.

Este proyecto también comprende la inclusión de la señalética luminosa vertical preceptiva, a fin de facilitar su visibilidad y garantizar una accesibilidad y tránsito cómodos y seguros en un emplazamiento que cada día registra mayores índices de circulación vehicular y peatonal.