Vuelven los Campamentos de Verano a Vélez-Málaga: de junio a septiembre con más de 800 plazas para niños de 5 a 12 años

Las claves

Las claves Generado con IA Vélez-Málaga ofrece más de 800 plazas en sus Campamentos de Verano para niños de 5 a 12 años, del 24 de junio al 9 de septiembre. Las actividades se desarrollarán en las piscinas cubiertas de Vélez-Málaga y Torre del Mar, con turnos por quincenas y una ampliación especial en septiembre. Las inscripciones se realizarán del 6 al 13 de mayo, con precios accesibles y descuentos para hermanos. El programa incluye actividades educativas, deportivas y de ocio, promoviendo la convivencia y el aprendizaje en un entorno seguro.

Vélez-Málaga vuelve a apostar por los Campamentos de Verano. Esta iniciativa de la Concejalía de Deportes ofrecerá más de 800 plazas para facilitar la conciliación de la vida familiar durante el periodo estival.

El programa se desarrollará, por primera vez y tras petición vecinal, del 24 de junio al 9 de septiembre en las piscinas cubiertas de Vélez-Málaga y Torre del Mar, con una amplia oferta de actividades educativas, deportivas y de ocio.

El programa está dirigido a niños y niñas nacidos entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2021, y se estructurará en tres turnos, según han informado en un comunicado.

El primero tendrá lugar del 24 al 30 de junio en Vélez-Málaga, mientras que julio y agosto concentrarán el grueso de la actividad por quincenas en ambas localidades. Así, como novedad de esta edición, el tercer y último turno se celebrará del 1 al 9 de septiembre en Torre del Mar, una ampliación muy demandada por los vecinos.

En cuanto a las inscripciones, el periodo de preinscripción será del 6 al 13 de mayo, el sorteo de plazas tendrá lugar el día 15 a las 11.00 horas y la formalización se realizará del 18 al 21 de mayo. Los precios se mantienen accesibles, con tarifas de 30 euros (junio y septiembre), 45 euros por quincena en julio y agosto y 80 euros el mes completo, además de un 50% de descuento para el segundo hermano inscrito.

El concejal de Deportes, Manuel Gutiérrez, ha señalado que los campamentos de verano "son una herramienta muy útil para ayudar a las familias a conciliar durante el verano”. Asimismo, ha subrayado que los menores disfrutarán de “un entorno seguro donde practicar deporte, aprender, divertirse y convivir”.

Gutiérrez ha puesto en valor la continuidad y mejora del programa, destacando que "se trata de una iniciativa muy demandada, que damos respuesta año tras año incorporando mejoras y adaptándonos a las necesidades de las familias del municipio”.

Una de las novedades es la ampliación de los meses de duración de la iniciativa: "Por primera vez, la Concejalía de Deportes ofrecerá campamentos de verano hasta el mes de septiembre", ha destacado. Según el concejal, esta mejora "atiende a las necesidades de las familias participantes, quienes nos han demandado este cambio para poder participar". Esta medida, compromiso del concejal de Deportes, "permitirá que más pequeños disfruten de la propuesta", ha finalizado Gutiérrez.

Asimismo, ha señalado que se trata de una propuesta “de carácter educativo, deportivo y social que fomenta valores como la convivencia, la participación y el aprendizaje a través del juego”, consolidándose como una de las actividades estivales más importantes del municipio, con una alta participación cada edición.